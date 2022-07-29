$2,6 млрд — збитки українського телеком-ринку внаслідок російського вторгнення

Збитки українського телеком-ринку, який через російську агресію зазнав істотних руйнувань, вже сягнули $2,6 млрд, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України з посиланням на оцінку Світового банку.

До 24 лютого Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом — за 2021-й рік вдалося під’єднати додаткового понад 7000 соціальних об’єктів, і понад 1 млн українців у 3000 сіл вперше отримали можливість скористатися високошвидкісним інтернетом. Через російську агресію понад 720 інтернет-операторів зазнали значних збитків — зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом майже чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку та понад 3000 базових станцій мобільного.

Найбільші телеком-втрати зосереджені на Сході України. Оператори, які надають послуги на Харківщині, зазнали 22% збитків, Запоріжжі — 18%, Донеччині — 17%, Херсонщині — 10%, Чернігівщині — 6%, Луганщині — 7%.

Станом на липень 2022 року:

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якість фіксованого інтернету в Україні повернулася до довоєнного рівня (на початку травня вона була нижчою на 13%), а мобільного зв’язку — залишається на 19% нижчою;

12,2% населених пунктів повністю втратили доступ до мобільного зв’язку, а 3,1% — частково;

11% базових станцій мобільних операторів не працюють.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:

$1,79 млрд — щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру,

$0,71 млрд — закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва,

$0,1 млрд — сума збитків компаній через недоотриману абонплату.

Економічні втрати телеком-ринку Світовий банк оцінив у понад $0,1 млрд. Адже компанії надають на 22% менше послуг, ніж до 24 лютого, та продовжують втрачати дохід.

Оцінка потреб у відновленні є попередньою, оскільки війна триває. З кожним деокупованим містом з’являються дані про зруйновані мережі й нова потреба для швидкого відновлення зв’язку.

Оцінка базується на методиці оцінки збитків від наслідків катаклізмів, розробленій Світовим банком (Damage, Loss, and Needs Assessment Guidance Notes, Volumes 1–3). Її здійснила команда Світового банку у співпраці з Мінцифрою, НКЕК, Київською школою економіки та центральними органами виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій.