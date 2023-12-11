Новини Ігри 11.12.2023 о 16:57 comment views icon

30 років Doom — найдивніші пристрої, де вдалося запустити легендарну гру id Software

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Юрій Орос

Автор новин

30 років Doom — найдивніші пристрої, де вдалося запустити легендарну гру id Software

10 грудня 1993 року ігрова індустрія змінилася назавжди. id Software випустила Doom — гру, яка змінила графічні та гейм-дизайнерські стандарти, а після — несподівано стала бенчмарком для купи пристроїв, які зовсім не призначалися для відеоігор. Не дарма з’явився мем: «Але чи зможе воно запустити Doom?».

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А які пристрої згадалися вам? Побажаємо імениннику ще більше розширити бібліотеку своїх «портів» на несподівані платформи. А користувачам — ентузіазму в пошуках пристроїв, на яких можна запустити Doom.

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