10 грудня 1993 року ігрова індустрія змінилася назавжди. id Software випустила Doom — гру, яка змінила графічні та гейм-дизайнерські стандарти, а після — несподівано стала бенчмарком для купи пристроїв, які зовсім не призначалися для відеоігор. Не дарма з’явився мем: «Але чи зможе воно запустити Doom?».

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На честь ювілею видання IGM опублікувало топ таких пристроїв, найцікавішими з яких і ділимося.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game. Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv — foone🏳️‍⚧️ (@Foone) September 7, 2020

А які пристрої згадалися вам? Побажаємо імениннику ще більше розширити бібліотеку своїх «портів» на несподівані платформи. А користувачам — ентузіазму в пошуках пристроїв, на яких можна запустити Doom.

Тим часом Steam пропонує до 20:00 за київським часом з 80% знижкою придбати одну з основних ігор франшизи — DOOM 2016 року. За 124 грн пропонуються три преміальні DLC (Unto the Evil, Hell Followed, Bloodfall) та найновіший Update 6.66.

За 203 грн (-85%) можна придбати комплект із DOOM 2016 та Wolfenstein II: The New Colossus. За 1694 грн наразі пропонується комплект з 6 ігор DOOM.