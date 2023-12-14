411 506 грн для ЗСУ: звіт за перший етап «Аукціону відплати». Ви — неймовірні!

Друзі, от і завершився перший етап «Аукціону відплати», завдяки якому чимало трофеїв просто з «нуля» знайшли нових власників, а ЗСУ збирали кошти на закриття критичних потреб. А поки ділимось нашими спільними результатами.

В рамках «Аукціону» ми з вами допомагали одразу 4 підрозділам, щоб придбати:

БТР-60 «Залізний месник» для 204 батальйону ТрО;

десять FPV-дронів для 79 ОДШБр;

комплекс із 3 безпілотників та наземної станції «Гор» для 47 ОМБр «Маґура»;

квадрокоптер DJI Mavic 3T для аеророзвідників 204 ОБТрО.

З-поміж трофеїв були тубуси від снарядів, різноманітні гільзи, зокрема ті, що стали свідками визволення Херсона, контейнери він патронів та боєприпасів, бойовий безпілотник, залишки знищених складів БК ворога й багато іншого.

Впродовж цього часу ми з вами зібрали 411 506,77 грн! Багато з вас підтримали бійців напряму та задонатили на банки – щиро дякуємо всім, хто долучився до зборів!

Загалом ви придбали 24 лоти та зібрали для наших військових 82 050 грн.

Не забуваймо й про крутецький лот, який надала одна з найбільших європейських криптобірж родом з України WhiteBIT – футболку збірної України з автографами гравців. Вона зібрала додаткові 22 242 грн! Ці кошти ми розподілили між активними зборами.

Звіт: розподіл коштів від розіграшу футболки збірної України з футболу

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Завдяки вам нам вдалося повністю закрити збір на DJI Mavic 3T для аеророзвідників 204 ОБТрО – це 232 000 грн, які ви задонатили в рамках аукціону та поза ним.

Ми щиро вдячні всім читачам видання ITC.ua та небайдужим українцям, що долучились до «Аукціону відплати», за участь та підтримку, якої так потребують наші захисники! Ви неймовірні!

Окрема подяка компанії Adtelligent, яка зробила поки що найбільший донат в історії «Аукціону» та перерахувала 50 тис. грн на покупку БТР «Залізний месник» для бійців 79 ОДШБр!

Adtelligent займається розробкою SaaS-рішень для programmatic advertising ринку та з перших днів допомагає Україні боротися за свою свободу. Зокрема, проводить регулярні тренінги з першої медичної допомоги, наймає новачків, допомагає тим, хто на фронті, зберігає робочі місця з узгодженими виплатами для своїх працівників у ЗСУ, проводить медіакампанії з рекрутингу та підтримки окремих підрозділів. Крім того, компанія бореться з дезінформацією, пропагандою у ЗМІ, підтримує фінансово фонд Сергія Притули, бере участь в участь у проєкті «Армія дронів» – зокрема за допомогою 3D-друку створює складові, конектори, стартові платформи для БПЛА тощо.

Також дехто з вас викупив унікальні дизайнерські лоти, які прикрасили талановиті українські художниці. Наприклад, ці трофеї для вас розписала Натіка Йолкіна.

Натіка народилась у Харкові, але останні 10 років живе в Києві та працює художником-графіком, а ще створює дизайни прикрас, аксесуарів та інтер’єрного декору. Вона поєднує середньовічні, самобутні, сучасні й вигадані методики, технології та форми, експериментує з матеріалами. Перший досвід розпису гільз був випадковим, але саме завдяки йому багато домашніх колекцій поповнюються такими вишуканими витворами мистецтва, які ще і приносять користь ЗСУ.

«Люблю відкривати для себе нові сфери декоративно-прикладної діяльності, також захоплююсь історичною реконструкцією одягу, побутових предметів, прикрас, до широкомасштабного вторгнення займалась реконструкцією життя та побуту Європи XV століття», – трішки розповіла нам про себе Натіка.

Більше про творчість мисткині можна дізнатись на її сторінках в Facebook та Instagram, а якщо ви захоплюєтесь крафтовими аксесуарами – зазирніть ще сюди та за цим посиланням.

Анастасія Котенок – художниця з Києва, яка прикрасила для «Аукціону» ці трофеї.

Взагалі Анастасія спеціалізується на текстильному розписі та кастомізує шопери й одяг, а ще заснувала власний бренд екоторб. Також вона пише картини маслом, любить працювати з пейзажами та в техніці петриківського розпису. До речі, для Анастасії це не перший досвід із трофеями – вона розписувала артефакти для таких благодійних фондів, як «Справжні українці», Weapon transformation, «Мирне небо», а ще для власних аукціонів.

«Після початку повномасштабного вторгнення розписую зброю, гільзи, тубуси. І я щаслива, що можу в такий спосіб зробити свій внесок у спільну ціль – перемогу. Вважаю, що кожному варто конвертувати свої вміння в допомогу Збройним силам, я роблю це фарбою та пензлем», – розповіла нам мисткиня.

Більше робіт Анастасії можна переглянути в її обліковому записі в Instagram.

Також ми неймовірно вдячні за допомогу волонтеркам Владі Запашній та Катерині Сафоновій.

Навіть попри потужний старт не маємо права сповільнюватися чи спинятися. Якщо згадати історію минулих воєн, найважче ще попереду, а це означає, що з кожним днем наші захисники потребують дедалі більше нашої підтримки. Не забувайте щодня й щомиті дякувати тим, хто боронить ваше життя!