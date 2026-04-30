Новини Ігри 30.04.2026

Games Done Quick вперше в Європі: марафон спідранів на Gamescom 2026

Софія Шадріна

За 15 років існування Games Done Quick ніколи не виходила за межі США. Цього літа все зміниться: з 28 по 30 серпня серія благодійних спідран-марафонів вперше проведе живий захід у Європі — на Gamescom у Кельні.

GDQ — це багатоденні марафони, де найкращі гравці світу проходять ігри на швидкість наживо перед аудиторією. Учасники знають кожну деталь гри, використовують експлойти і глітчі, іноді годинами концентруючись на точних вводах. Водночас глядачів заохочують жертвувати гроші на благодійність. З 2010 року організація зібрала понад 60 мільйонів доларів для таких організацій, як “Лікарі без кордонів”, Prevent Cancer Foundation, Malala Fund та Race Forward.

Головні події серії — Summer Games Done Quick і Awesome Games Done Quick — щороку збирають десятки тисяч глядачів онлайн. Найсвіжіший захід Back to Black 2026 завершився зі збором 53 232 доларів для Race Forward.

Gamescom GDQ триватиме три дні — з 28 по 30 серпня — щодня з 10:00 до 20:00 за центральноєвропейським літнім часом, тобто з 11:00 до 21:00 за Києвом. Відвідувачі виставки зможуть дивитися наживо на майданчику Koelnmesse, решта — через офіційні канали GDQ на Twitch і YouTube. Заявки від ранерів відкриються 4 травня на gamesdonequick.com. Повна програма поки що не оголошена.

“Це відкриває простір для більшої кількості ранерів — особливо тих, у кого раніше не було можливості приїхати до США”. — прокоментувала партнерство власниця і директорка GDQ Ешлі Фаркас

Нова благодійна мета

На відміну від попередніх заходів GDQ, гроші цього разу підуть на Gaming for Democracy — ініціативу, створену спільно з Bertelsmann Stiftung і Stiftung Digitale Spielekultur, що підтримує громадянську активність і демократичні цінності через ігрову культуру. Вибір партнера логічний для Gamescom: виставка останніми роками свідомо розвиває не лише комерційну, а й суспільну складову.


Спідран-спільнота є однією з найбільших нішевих аудиторій в ігровій індустрії, яку виставка раніше прямо не охоплювала. Директор Gamescom Тім Ендрес назвав спідрани явищем, що “захоплює мільйони людей у всьому світі”, і підкреслив, що захід підкреслює роль виставки як платформи для соціальної взаємодії.

Gamescom 2026 офіційно відкриється 26 серпня і триватиме до 30-го, а Opening Night Live з Джеффом Кілі відбудеться 25 серпня. GDQ займе останні три дні виставки. Минулого року Gamescom 2025 зібрала десятки великих анонсів — від Europa Universalis 5 до нової Resident Evil.

Джерело: Engadget

