44% девелоперів використовують на роботі дві мови програмування

44% розробників найчастіше використовують у роботі дві мови програмування.

Але «увійти в ІТ» можна і з однією мовою — 37% розробників, які почали працювати 2023 року, використовують лише одну мову в роботі.

Про це йдеться в статистиці DOU.

TypeScript і JavaScript найчастіше використовуються разом. С#/.NET, Java, PHP, Python, Ruby, Salesforce нерідко комбінують з TypeScript і JavaScript. Бекендери частіше за інших розробників можуть обійтися лише однією мовою у роботі.

Проте що досвідченіший розробник, то більшою кількістю мов він користується. Тільки 21% SE з досвідом від 10 років можуть обійтися однією мовою, а 43% пишуть трьома або більше мовами.

Найбільшу кількість мов доводиться засвоювати Full Stack і Mobile-розробникам. 85% фулстеків уже на початку кар’єри користуються 2–3 мовами програмування.

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Mobile-розробники можуть почати працювати зі знанням однієї мови — 59% тих, хто працює менше ніж рік за цією спеціалізацією, пишуть лише однією. Проте доволі швидко виникає потреба засвоювати й інші. Серед розробників з досвідом до двох років уже 44% використовують одну мову, а з досвідом до п’яти років — 34%. Серед Mobile-розробників, які в індустрії понад дев’ять років, більш ніж половина використовує три й більше мови — це найвищий показник серед усіх спеціалізацій.

Майже третина Back-end фахівців у роботі обходиться лише однією мовою програмування. Навіть серед розробників з досвідом 10 і більше років 24% використовують лише одну мову — це найвищий показник серед усіх спеціалізацій.

Фронтендерам як досвідченим фахівцям, так і початківцям переважно потрібні дві мови програмування.

Бекендери частіше за інших можуть обійтися однією мовою в роботі

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Back-end розробка

10% бекендерів користуються тільки Java, 8% — тільки C#/.NET, 5% — тільки Python. Як другу мову вони найчастіше обирають JavaScript: 7% комбінують її з РНР, по 4% — з Java, C#/.NET і TypeScript.

Набирає обертів поєднання Python і JavaScript: цими мовами пишуть 12% новачків, які прийшли в бекенд-розробку менше ніж рік тому, проти 3% серед всіх бекендерів. Також стає популярнішою комбінація JavaScript і TypeScript — її використовують 9% новачків проти 4% серед всіх бекенд-розробників.

Front-end розробка

Більшість фронтендерів використовують JavaScript і TypeScript — 76% пишуть лише цими двома мовами або однією з них. Близько половини фронтенд-розробників послуговуються і JavaScript, і TypeScript. 14% — лише JavaScript, 8% — лише TypeScript. Деякі фронтендери до цих мов додають РНР.

Фулстек-розробка

Фулстеки теж полюбляють JavaScript і TypeScript (хоча й не так, як фронтендери). 16% Full Stack розробників використовують тільки ці дві мови, ще 7% — тільки JavaScript, 2% — тільки TypeScript. Інший поширений варіант — комбінація цих мов з C#/.NET: 11% Full Stack розробників обирають ці три мови, 6% — C#/.NET та JavaScript, 5% — C#/.NET і TypeScript. Дещо рідше їх поєднують з РНР: 8% пишуть на РНР і JavaScript, 5% на РНР, JavaScript і TypeScript.

Як і бекендери, фулстеки починають частіше використовувати поєднання JavaScript і TypeScript (26% серед новачків проти 16% серед всіх Full Stack розробників) і Python та JavaScript (5% серед новачків проти 2% серед всіх).

Mobile-розробка

Найпопулярніша комбінація мов серед фахівців з мобільної розробки — Kotlin і Java (17% кодять тільки цими двома мовами), ще 7% використовують тільки Kotlin. Тільки Swift обирають 12% Mobile-розробників, ще 7% — Swift разом з С та Objective-C (переважно розробники з досвідом від 10 років). 6% віддають перевагу тільки C#/.NET, а 5% — тільки Dart.

Популярність Kotlin і Dart в мобільній розробці зростає. 24% Mobile-розробників, які працюють менше ніж рік, пишуть тільки на Kotlin (проти 7% серед всіх Mobile-розробників). 10% новачків працюють тільки з Dart проти 5% серед всіх Mobile-розробників загалом.

Як найчастіше комбінують мови програмування

С#/.NET, Java, Python, Swift і Dart частіше за інші мови використовуються самостійно і рідше комбінуються з іншими мовами програмування.

TypeScript і JavaScript найчастіше йдуть разом. Лише невелика частина розробників може послуговуватися тільки JavaScript (28% тих, для кого це основна мова) або тільки TypeScript (16%).

С#/.NET, Java, PHP, Python, Ruby, Salesforce часто комбінують з TypeScript і JavaScript.

С і С++ нерідко використовують разом з Python і С#/.NET.

Go поєднують з Python, дещо рідше — з JavaScript. Python часто використовують ті, чия основна мова програмування Rust.

Майже половина розробників, у яких Kotlin — основна мова програмування, обирають Java. Користувачі Swift схильні працювати тільки з нею або поєднувати її з C та Objective-C. Dart використовують самостійно або комбінують з Kotlin, Swift і Java.