5 посилок за секунду: «Укрпошта» автоматизує сортувальні лінії на логістичних терміналах та готується до запуску доставки «на наступний день»

«Укрпошта» завершила встановлення автоматизованих сортувальних ліній на логістичному терміналі «Київ-Правий». Нове обладнання для ліній сортування міжнародних, дрібних та великих відправлень на цьому терміналі дозволяє обробку 18 тис. посилок на годину та близько 400 тис. відправлень на добу. Це приблизно 5 посилок ─ щосекунди.

Компанія планує автоматизувати потужності всіх терміналів та завершити трансформацію логістичної мережі в першій половині 2024 року. Так, автоматизації підлягають 6 сортувальних терміналів: в Одесі, Києві («Київ-Лівий»), Дніпрі, Львові, Харкові та Хмельницькому. Це дозволить відмовитись від ручного сортування та підвищити швидкість обробки та доставки відправлень.

У другому кварталі 2024 року планується відкриття інноваційного логістичного термінала «Київ Лівий», в якому працюватиме ще один центр обробки міжнародних посилок. Це суттєво зменшить терміни обробки. А ще протягом 2024 року «Укрпошта» планує встановити додаткові автоматизовані лінії для сортування листів та газет. Крім того, 14-16 логістичних центрів «Укрпошти» в інших обласних центрах та великих містах України отримають автоматизовані лінії меншої потужності для сортування посилок та дрібних відправлень. Це забезпечить 100% автоматичної обробки на всій території України. Загальна потужність складе близько 2 млн відправлень на добу. Ці роботи планується завершити протягом 3-4 місяців.

«До війни ми планували побудувати 7 автоматизованих терміналів за кредитні кошти. Тепер запукаємо 20+ таких терміналів за власні. І все обладнання від українських виробників, ─ додав директор «Укрпошти» Ігор Смелянський.

Водночас «Укрпошта» впроваджує новий підхід до логістичних маршрутів. Перебудова логістичної мережі та оптимізація маршрутів доставки між терміналами, логістичними центрами та депо прямо, без зайвих об’їздів та зупинок, дозволить доставляти відправлення клієнтів в усі обласні центри України та великі міста вже на наступний день.

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