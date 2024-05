6 хвилин з фільму «Фуріоза»: «жахливий» Кріс Гемсворт і становлення войовниці Ані Тейлор-Джой

За кілька днів до початку показу фільму «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Warner Bros. оприлюднила шестихвилинну «нарізку» стрічки, яку можна вважати розширеним трейлером.

Дія фільму розгортається за 15–20 років подій стрічки «Шалений Макс: Дорога гніву» та розповідає про молоду Фуріозу (Аліла Браун та Аня Тейлор-Джой), яку у цьому відео, викрадають в її матері та привозять Дементусу (Кріс Гемсворт). За шість хвилин Фуріоза перетворюється з наляканої дитини на повноцінного воїна, вона прагне помститися Дементусу за вбивство матері та крадіжку її дитинства.

