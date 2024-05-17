6 хвилин з фільму «Фуріоза»: «жахливий» Кріс Гемсворт і становлення войовниці Ані Тейлор-Джой

За кілька днів до початку показу фільму «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Warner Bros. оприлюднила шестихвилинну «нарізку» стрічки, яку можна вважати розширеним трейлером.

Дія фільму розгортається за 15–20 років подій стрічки «Шалений Макс: Дорога гніву» та розповідає про молоду Фуріозу (Аліла Браун та Аня Тейлор-Джой), яку у цьому відео, викрадають в її матері та привозять Дементусу (Кріс Гемсворт). За шість хвилин Фуріоза перетворюється з наляканої дитини на повноцінного воїна, вона прагне помститися Дементусу за вбивство матері та крадіжку її дитинства.

🚨Furiosa Exclusive! – Watch brand new film footage from #FURIOSA💥 A chronicle fuelled by vengeance. See where it all started on May 24. FURIOSA: A MAD MAX SAGA – only in Cinemas, book now at ODEON🔥📲 https://t.co/17fRl80Whb pic.twitter.com/PA5rB6M8Pf — ODEON (@ODEONCinemas) May 16, 2024

«Поки два тирани воюють за панування над Цитаделлю, Фуріоза переживає багато випробувань, прокладаючи шлях назад додому через Пустелю», — з офіційного синопсиса.

У фільмі також грають Лачі Халм (Безсмертний Джо), Том Берк (Преторіанець Джек), Натан Джонс (Ріктус Прямий), Джон Говард (Пожирач Людей), Ангус Семпсон (Механік Органік), Чарлі Фрейзер (Мері Джо Басса, мати Фуріози), Деніел Веббер та Куаден Бейлс.

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Прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 15 травня, йому влаштували семихвилинні овації, які розчулили Кріса Гемсворта. «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» стартує в українських кінотеатрах 23 травня.

Джерело: GamesRadar