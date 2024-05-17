Новини Кіно 17.05.2024 о 12:50 comment views icon

6 хвилин з фільму «Фуріоза»: «жахливий» Кріс Гемсворт і становлення войовниці Ані Тейлор-Джой

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту

6 хвилин з фільму «Фуріоза»: «жахливий» Кріс Гемсворт і становлення войовниці Ані Тейлор-Джой

За кілька днів до початку показу фільму «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Warner Bros. оприлюднила шестихвилинну «нарізку» стрічки, яку можна вважати розширеним трейлером.

Дія фільму розгортається за 15–20 років подій стрічки «Шалений Макс: Дорога гніву» та розповідає про молоду Фуріозу (Аліла Браун та Аня Тейлор-Джой), яку у цьому відео, викрадають в її матері та привозять Дементусу (Кріс Гемсворт). За шість хвилин Фуріоза перетворюється з наляканої дитини на повноцінного воїна, вона прагне помститися Дементусу за вбивство матері та крадіжку її дитинства.

«Поки два тирани воюють за панування над Цитаделлю, Фуріоза переживає багато випробувань, прокладаючи шлях назад додому через Пустелю», — з офіційного синопсиса.

У фільмі також грають Лачі Халм (Безсмертний Джо), Том Берк (Преторіанець Джек), Натан Джонс (Ріктус Прямий), Джон Говард (Пожирач Людей), Ангус Семпсон (Механік Органік), Чарлі Фрейзер (Мері Джо Басса, мати Фуріози), Деніел Веббер та Куаден Бейлс.

Онлайн-курс "Створення електронної музики" від Skvot.
Практичний курс про те, як знайти власний стиль та написати й зарелізити свій перший трек.
Програма курсу і реєстрація

Прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 15 травня, йому влаштували семихвилинні овації, які розчулили Кріса Гемсворта. «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» стартує в українських кінотеатрах 23 травня.

Режисер «Шаленого Макса» хотів «омолодити» Шарліз Терон для «Фуріози», але технологія виглядала «непереконливо»

Джерело: GamesRadar


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати