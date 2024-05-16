Режисер «Шаленого Макса» Джордж Міллер розглядав використання цифрової технології омолодження для Шарліз Терон, аби вона могла знятися в приквелі «Дороги гніву» — фільмі «Фуріоза».

В інтерв’ю Variety Міллер сказав, що спостерігав за подібними технологіями в інших фільмах — зокрема в «Ірландці» Мартіна Скорсезе та фільмі «Двійник» Енга Лі:

«Обидва — майстерні режисери, але технологія ніколи не була переконливою», — сказав Міллер. «Я все думав про те, що люди дивитимуться на молоду Шарліз, і знатимуть, що це ефект. Час йшов, і ми почали судовий процес з Warner Bros У 2017 році Міллер подав до суду на студію через бонус у розмірі $7 млн, який, як він стверджував, йому винні за «Дорогу гніву»., тож нам довелося знайти когось молодшого».

79-річний режисер водночас додав, що дуже зацікавлений використанням нових ефектів в кінематографі:

«Це величезна різниця між часами аналогового целулоїду та цифровою ерою», — сказав він. «Мені пощастило потрапити в це досить рано, особливо з фільмами «Бейб» та «Веселі ніжки».

Аня Тейлор-Джой, яка здобула популярність як виконавиця головної ролі у хітовому серіалі Netflix «Ферзевий гамбіт», була готова взяти на себе роль персонажа, який уже став відомим завдяки Терон.

Міллер вперше побачив її здібності, коли колега-режисер Едгар Райт взяв його на показ свого фільму «Минулої ночі в Сохо». Потім Джордж поговорив з нею у Zoom та запросив на прослуховування — акторка використала монолог з фільму Сідні Люмета «Телемережа» 1977 року.

«У фізичному сенсі вона мала всі задатки цього персонажа — людини, яка володіє багатьма природними навичками та здібностями, і людини, яка могла вижити в пустелі. Вона втілила все це», — сказав Міллер.

Зйомки «Фуріози», каже режисер, безумовно, відрізнялися від «Дороги гніву», де між Терон і її партнером по фільму Томом Гарді була всім відома ворожнеча.

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«Добре задокументовані проблеми між Томом і Шарліз дещо ускладнили ситуацію», — сказав Міллер. «Але на зніманнях «Фуріози» нічого цього не було. Тож всю нашу енергію можна було спрямувати на роботу».

Раніше Міллер розповів, що Тейлор-Джой отримала всього 30 рядків діалогу, при тому, що її показуватимуть майже весь час, а фільм охоплює понад 15 років життя Фуріози. Режисер вважає, що діалоги заважають динамічності стрічки .

«Фуріоза: Шалений Макс. Сага» дебютує в українських кінотеатрах вже 23 травня.