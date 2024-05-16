Новини Кіно 16.05.2024 о 13:04 comment views icon

Режисер «Шаленого Макса» хотів «омолодити» Шарліз Терон для «Фуріози», але технологія виглядала «непереконливо»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Режисер «Шаленого Макса» Джордж Міллер розглядав використання цифрової технології омолодження для Шарліз Терон, аби вона могла знятися в приквелі «Дороги гніву» — фільмі «Фуріоза».

Режисер «Шаленого Макса» хотів «омолодити» Шарліз Терон для «Фуріози», але технологія виглядала «непереконливо»
Шарліз Терон в ролі імператриці Фуріози у фільмі «Шалений Макс: Дорога гніву» 2015 р.

В інтерв’ю Variety Міллер сказав, що спостерігав за подібними технологіями в інших фільмах — зокрема в «Ірландці» Мартіна Скорсезе та фільмі «Двійник» Енга Лі:

«Обидва — майстерні режисери, але технологія ніколи не була переконливою», — сказав Міллер. «Я все думав про те, що люди дивитимуться на молоду Шарліз, і знатимуть, що це ефект. Час йшов, і ми почали судовий процес з Warner BrosРежисер «Шаленого Макса» хотів «омолодити» Шарліз Терон для «Фуріози», але технологія виглядала «непереконливо»Режисер «Шаленого Макса» хотів «омолодити» Шарліз Терон для «Фуріози», але технологія виглядала «непереконливо»У 2017 році Міллер подав до суду на студію через бонус у розмірі $7 млн, який, як він стверджував, йому винні за «Дорогу гніву»., тож нам довелося знайти когось молодшого».

79-річний режисер водночас додав, що дуже зацікавлений використанням нових ефектів в кінематографі:

«Це величезна різниця між часами аналогового целулоїду та цифровою ерою», — сказав він. «Мені пощастило потрапити в це досить рано, особливо з фільмами «Бейб» та «Веселі ніжки».

Аня Тейлор-Джой, яка здобула популярність як виконавиця головної ролі у хітовому серіалі Netflix «Ферзевий гамбіт», була готова взяти на себе роль персонажа, який уже став відомим завдяки Терон.

У стрічці «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой отримає лише 30 реплік
Аня Тейлор-Джой в образі Фуріози у новій стрічці Джорджа Міллера «Фуріоза: Шалений Макс. Сага»

Міллер вперше побачив її здібності, коли колега-режисер Едгар Райт взяв його на показ свого фільму «Минулої ночі в Сохо». Потім Джордж поговорив з нею у Zoom та запросив на прослуховування — акторка використала монолог з фільму Сідні Люмета «Телемережа» 1977 року.

«У фізичному сенсі вона мала всі задатки цього персонажа — людини, яка володіє багатьма природними навичками та здібностями, і людини, яка могла вижити в пустелі. Вона втілила все це», — сказав Міллер.

Зйомки «Фуріози», каже режисер, безумовно, відрізнялися від «Дороги гніву», де між Терон і її партнером по фільму Томом Гарді була всім відома ворожнеча.

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«Добре задокументовані проблеми між Томом і Шарліз дещо ускладнили ситуацію», — сказав Міллер. «Але на зніманнях «Фуріози» нічого цього не було. Тож всю нашу енергію можна було спрямувати на роботу».

Раніше Міллер розповів, що Тейлор-Джой отримала всього 30 рядків діалогу, при тому, що її показуватимуть майже весь час, а фільм охоплює понад 15 років життя Фуріози. Режисер вважає, що діалоги заважають динамічності стрічки .

«Фуріоза: Шалений Макс. Сага» дебютує в українських кінотеатрах вже 23 травня.


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