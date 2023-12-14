6G — лише після того, як оператори отримають прибуток від 5G

Консорціум світових організацій зі стандартизації телекомунікацій цього місяця оголосив про плани працювати над шостим поколінням специфікацій надшвидкісного бездротового стільникового зв’язку. Мобільні оператори США, такі як Verizon, AT&T і T-Mobile, обіцяли, що мережі 5G змінять життя. Проте багатьом користувачам смартфонів складно помітити різницю з попереднім поколінням.

Близько двох третин американських користувачів мобільних телефонів спробували мережі 5G, повідомляє FT. Проте очікується, що до кінця 2023 року більшість абонентів повернуться на тарифи з 4G-зв’язком. Виною тому спосіб, у який було розгорнуто 5G. Модернізація була фрагментарною і не принесла значних покращень. Додаткова швидкість, пропускна здатність і зв’язок в основному доступні в автономних мережах, ще не використаних повною мірою.

Мережі 4G, розгорнуті на початку 2010-х років, дали змогу користувачам мобільних телефонів передавати потокове відео, грати в ігри та здійснювати конференц-дзвінки. 5G можна використовувати для високоякісної віртуальної та доповненої реальності, а також для миттєвого зв’язку між такими пристроями, як автономні транспортні засоби. Але це поки не стало поширеним.

Новий стандарт 6G має забезпечити швидкість передачі даних у 50 або 100 разів вищу, ніж 5G. Такі компанії, як Huawei та Nokia, заявляють, що він буде готовий до впровадження на початку 2030-х років. І США, і Китай сповнені рішучості не дозволити іншому отримати перевагу.

Очікується, що наступного року зростання капітальних витрат операторів США на 5G знизиться (а в багатьох країнах вони ще не почалися). Оператори хочуть бачити кращу віддачу від своїх інвестицій в 5G, перш ніж розглядати подальшу модернізацію мережі.