700 км²: У Minecraft відтворили Нью-Йорк у масштабі 1:1

Вадим Карпусь

У Minecraft будують повний Нью-Йорк у масштабі 1:1: Нижній Мангеттен майже завершили / YouTube

У Minecraft продовжують відтворювати реальний світ у масштабі 1:1, і одним із найвражаючих прикладів став Нью-Йорк. Автор YouTube-каналу MineFact, який очолює команду напряму Build The Earth, показав новий етап розвитку проєкту — детальну реконструкцію більшої частини Нижнього Мангеттена.

Над відтворенням міста одночасно працювали від 50 до 80 гравців, а загальна площа вже охопленої території становить близько 700 км². При цьому окремі райони команда перебудовувала по кілька разів, щоб досягти максимальної відповідності реальному Нью-Йорку.

Станом на зараз повністю завершили низку ключових локацій і районів: Острів Свободи зі Статуєю Свободи, північніше Гаустон-стрит (North of Houston Street, NoHo), південніше Гаустон-стрит (South of Houston Street, SoHo), північніше Маленької Італії (North of Little Italy, Nolita), Бауері (Bowery), Маленька Італія (Little Italy), Китайський квартал (Chinatown), Два мости (Two Bridges), усі райони південніше Канал-стрит (south of Canal Street), за винятком Фінансового району (Financial District), який поки що не завершили.

Сам проєкт Build The Earth започаткував інший YouTube-автор — PippenFTS. Його мета амбітна: відтворити всю планету Земля в Minecraft у масштабі 1:1. З часом ініціатива переросла у справді глобальний рух, і нині над нею працюють 45 команд, від невеликих груп до спільнот із тисячами учасників. Нью-Йоркська команда — найбільша з них: на момент публікації вона налічує 3719 учасників.

Це не разовий проєкт “збудували й забули”. Команда регулярно повертається до вже готових районів і переробляє їх, щоб підвищити точність.

“З роками ми зрозуміли, наскільки важливі деталі”, — пояснює MineFact у відео. — “Коли хтось із Нью-Йорка заходить у гру й бачить свій вазон на балконі саме там, де він є в реальному житті, — тоді ти розумієш, що все зроблено правильно. Реакції людей завжди безцінні”.

Попри масштабну роботу, це лише початок. Більшість завершених кварталів розташовані в Нижньому Мангеттені, хоча поступ уже помітний і в інших частинах острова. Також є прогрес у Квінсі та одному районі Брукліна, тоді як Бронкс і Стейтен-Айленд поки залишаються недоторканими.

Команда постійно шукає волонтерів. Глибокі знання Minecraft не обов’язкові — новачкам пропонують інструкції та базові шаблони будівель. Долучитися можна через Discord-сервер BTE NYC або офіційний сайт проєкту.

Джерело: tomshardware

