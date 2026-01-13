Бабуся стрімить Minecraft, щоб допомогти онуку боротися з раком

Photo: Youtube

81-річна мешканка Аризони Сью Джекотт несподівано стала популярною YouTube-авторкою завдяки відео з Minecraft. Її канал GrammaCrackers за місяць зібрав понад 100 000 підписників, сформував активну спільноту фанатів і перетворився на стабільне джерело рекламних доходів.

Джекотт, яка мешкає у Квін-Крік, почала грати в Minecraft після того, як її навчили онуки. Те, що спершу було способом поспілкуватися з родиною, швидко переросло у регулярні стріми й багатогодинні ігрові сесії. Перше відео каналу набрало понад 500 000 переглядів, а аудиторія продовжила зростати органічно, без маркетингових кампаній.

“Мені це ніколи не було особливо цікаво, але коли в тебе є онуки, які хочуть із тобою взаємодіяти, ти це робиш. Я грала всю ніч, бо, знаєш, у мене не було мами, яка сказала б лягати спати”, — розповіла Джекотт.

Згодом Джекотт вирішила спрямувати монетизацію каналу на підтримку родини. Її 17-річному онукові Джеку Селфу влітку 2024 року діагностували рідкісний та агресивний рак м’яких тканин. Він пройшов кілька місяців інтенсивної хімієтерапії, яку бабуся назвала “спустошливою”. Хоча хвороба відступила, фінансове навантаження для родини залишилося значним. Джекотт каже, що до завершення хіміотерапії медичні витрати були на рівні “іпотеки на невеликий будинок”.

Перегляди відео почали конвертуватися в рекламні доходи, які Джекотт публічно пообіцяла спрямовувати на оплату лікування онука. Під кожним відео вона залишає пояснення, куди саме йдуть кошти. Окрім YouTube, родина запустила збір коштів на GoFundMe, який уже зібрав майже $35 000. Глядачі також надсилали прямі донати в діапазоні від $1 до $5 000. Сам канал GrammaCrackers, за оцінками, уже згенерував близько $2 000 рекламного доходу, який ще не виплачений, але зарезервований для медичних рахунків.

“Це було сюрреалістично. Пожертви були від одного долара і аж до п’яти тисяч. Ми всі були вражені тим, що вона змогла в усьому розібратися, а далі все просто почало розвиватися”, — сказав інший онук Сью Джекотт, Остін Селф.

Історія отримала широку підтримку і в ігровій спільноті: родина отримує повідомлення зі словами підтримки та молитвами.

“Було дуже зворушливо спостерігати, як усі були такими добрими до мене і до моєї бабусі. Зараз я вільний від раку”, — сказав сам Джек.

Проєкт, що починався як сімейна розвага, перетворився на практичний інструмент фінансової допомоги та приклад того, як цифрові платформи можуть мобілізувати спільноту навколо реальної людської історії.

Джерело: abc15.com