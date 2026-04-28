Для душі: над Нью-Йорком вже літають eVTOL-таксі

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY), компанія, що розробляє електричні аеротаксі для комерційних пасажирських перевезень, оголосила про завершення перших в історії Нью-Йорка демонстраційних польотів аеротаксі з електричним вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) від пункту до пункту.





Це ознаменувало початок тижневої публічної кампанії в рамках існуючої мережі вертодромів міста. На тлі найзнаковішого горизонту світу кампанія пропонує першу реальну демонстрацію того, як електричні аеротаксі — тихі та з нульовими операційними викидами — зможуть з’єднувати регіон, пов’язуючи вертипорти, міжнародні аеропорти та громади по всій нью-йоркській метрополії.

“Нью-Йорк завжди був містом, яке визначає майбутнє, вимагаючи кращого”, — сказав ДжоуБен Беверт, засновник і генеральний директор Joby. “Ми вперше літали тут у 2023 році, а тепер показуємо, як виглядає наступний розділ: тихий сервіс аеротаксі з нульовими операційними викидами, розроблений для кращого обслуговування мешканців міста. Цього тижня, літаючи між JFK і Манхеттеном, ми продемонстрували, що робить можливим ініціатива eIPP за підтримки Білого дому, і показали Нью-Йорку, що на нього чекає”.

Літак Joby (N545JX) вилетів з міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді (JFK) і приземлився на різних вертодромах міста, включаючи Downtown Skyport, а також вертодроми на Вест-30-й вулиці та Іст-34-й вулиці в Мідтауні — де розташовані VIP-зали для пасажирів Blade Air Mobility. Разом ці майданчики окреслюють частину комерційних маршрутів, які компанія планує для Нью-Йорка: з’єднання Нижнього Манхеттена та Мідтауна з JFK менш ніж за 10 хвилин.

“Мости, тунелі, аеропорти та залізниці, якими керує Портовий орган, щороку переміщують сотні мільйонів людей по всьому регіону, і наше завдання — забезпечити, щоб ця мережа встигала за майбутнім”, — заявив голова Портового органу Кевін О’Тул. “Цей передовий літак — саме той вид інновацій, які ми зобов’язані тестувати, розуміти та допомагати формувати на благо регіону і суспільства. Ці польоти просувають нашу роботу з визначення того, як авіаційні технології нового покоління можуть служити мешканцям Нью-Йорка та Нью-Джерсі”.

За керівництва NYC Economic Development Corporation, у партнерстві зі Skyports Infrastructure та Vertiports by Atlantic, вертодромна інфраструктура Нью-Йорка буде електрифікована в очікуванні запуску комерційного сервісу аеротаксі.





“Ми керуємо одними з найзавантаженіших аеропортів у світі, і це зобов’язує нас серйозно думати про те, як виглядатиме авіація в найближчі десятиліття — для наших пасажирів, наших громад і навколишнього середовища”, — заявила виконавчий директор Портового органу Катрін Гарсія.

Ключовою складовою нью-йоркської стратегії Joby стало придбання у 2025 році пасажирського бізнесу Blade Air Mobility, який тепер є повністю дочірньою компанією Joby. Операційна експертиза Blade та широка база пасажирської інфраструктури на Манхеттені та в ключових аеропортах нью-йоркського регіону дозволили обслужити понад 90 000 пасажирів у 2025 році. Blade забезпечує основу для масштабного комерційного сервісу електричних аеротаксі та прискорить перехід міста від використання гелікоптерів до тихих літаків із нульовими викидами.

“Ці історичні польоти Joby, що з’єднують міський вертодром із нашими аеропортами, є доказом того, що майбутнє передового повітряного транспорту — це вже не фантазія у стилі “Джетсонів”, а реальність”, — сказала тимчасовий президент і генеральний директор NYCEDC Джіні Пак.

У Нью-Йорку комерційне бачення Joby просте: перетворити одну з найбільш витратних за часом поїздок у місті на одну з найшвидших. Завдяки партнерству з Delta Air Lines та Uber Joby прагне створити безшовний наскрізний досвід, який об’єднує наземний транспорт і авіаперельоти в одній подорожі. У місті, де звичайний житель, за одними підрахунками, втратив 102 години через дорожні затори у 2025 році, мета Joby — повернути цей час, перетворивши 60–120-хвилинну поїздку до JFK на семихвилинний переліт.

“Ці демонстраційні польоти — один із елементів більшої системи знань, яку ми накопичуємо навколо електричної авіації нового покоління, і вони відображають нашу впевненість у тому, що відповідальне дослідження цих технологій сьогодні — це спосіб підготувати регіон до майбутнього”, — додає Гарсія.

Літак Joby спеціально розроблений із резервуванням по кількох системах для підвищення безпеки та надійності. Його власна конструкція забезпечує значно менший шумовий слід порівняно з однотипними звичайними літаками або гелікоптерами, а акустична сигнатура зливається з навколишніми звуками повсякденного міського життя.

“NYCEDC із захватом відкриває для Нью-Йорка перехід до електричних польотів, і ці рейси є справжньою віхою на цьому шляху. Спираючись на прогрес, досягнутий разом із Downtown Skyport та Atlantic Aviation з моменту останнього польоту Joby над Нью-Йорком — шляхом модернізації міських вертодромів для підтримки зарядної інфраструктури eVTOL та морської доставки Blue Highways — NYCEDC робить Нью-Йорк більш стійким, екологічним та інноваційним транспортним середовищем для всіх мешканців міста”, — зауважує Пак.

Польоти присвячені березневому оголошенню про включення Нью-Йорка до федеральної Пілотної програми інтеграції eVTOL (eIPP), заснованої виконавчим указом, яка спрямована на прискорення комерційного впровадження цього нового покоління повітряного транспорту по всій території США.

Joby продовжує просуватися на фінальних етапах сертифікації FAA. Спираючись на серію пілотованих демонстрацій у районі затоки Сан-Франциско, нью-йоркська кампанія розміщує літак на реальних маршрутах і в реальних умовах одного з найдинамічніших міст світу, демонструючи акустичні характеристики та показники продуктивності, які є вирішальними для виходу на ринок міського повітряного райдшерингу.

