9 хвилин геймплею Call of Duty: Modern Warfare 3

На Gamescom Opening Night Live 2023 Activision показала геймплей Call of Duty: Modern Warfare 3. Відео демонструє перший рівень гри, який отримав назву «Операція 627».

Дія починається в Кастовіанському морі, у підводному човні, звідки команда «Альфа» вночі атакує ворожий комплекс. Гра повертається до Верданська, місця дії оригінальної Warzone. Використовуючи окуляри нічного бачення, гравець пробирається глибше в комплекс. Потужний вибух знаменує початок бою. Через тунелі команда «Альфа» потрапляє у надра тюремного комплексу «Зордая». Пролом двері закінчує трейлер та залишає інтригу.

«У кампанії Modern Warfare 3 Верданськ маэ знайомий вигляд, але його можна буде побачити з нової точки зору: у 2023 році нова загроза повністю заблокувала столицю Кастовії».

Під час заходу Activision зняла інтригу з початку сюжету Modern Warfare 3: компанія назвала її «прямим продовженням» Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 року та розкрила подробиці про зомбі та кампанію, яку зосереджено на виборі гравців.

Call of Duty: Modern Warfare 3 вийде 10 листопада для ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S.

Джерело: IGN