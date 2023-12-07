Acer анонсувала портативні зарядні станції потужністю до 3000 Вт та сонячні батареї потужністю до 400 Вт

Компанія Acer розширила асортимент своєї продукції та представила кілька новинок ─ мобільні зарядні станції потужністю 600, 1800 та 3000 Вт, які можна доповнити складаними сонячними панелями на 100, 200 і 400 Вт. Такі пристрої можна використовувати не лише під час блекаутів, а й під час туристичних поїздок чи проведення заходів на відкритому повітрі.

Усі три моделі нових зарядних станцій мають двоспрямовану топологію з підтримкою швидкого заряджання. Перехід у режим резервного живлення відбувається за 14 мс. Кожен пристрій оснащено джерелом безперебійного живлення (ДБЖ) та системою повітряного охолодження. Усі станції можуть автоматично визначати вхідну частоту, мають вихідну частоту змінного струму 50 Гц або 60 Гц, а також оснащені вхідними портами кількох типів, що дозволяє заряджати їх від сонячних батарей, електричної розетки або автомобільного зарядного пристрою. Система керування акумулятором забезпечує захист від перенапруги, перегріву та короткого замикання.

Портативна зарядна станція APS311 потужністю 600 Вт

APS311 на 600 Вт – це портативна зарядна станція з акумулятором на 512 Вт⋅год, який повністю заряджається за менш ніж 2 години й важить 7 кг. Її номінальна потужність становить 600 Вт, пікова потужність ─ 1000 Вт. Користувачам доступні 2 порти змінного струму, 2 порти USB-A, 2 порти Type-C, порт для заряджання від автомобіля, по 2 порти 5521 для змінного й постійного струму. Підтримуються сонячні панелі потужністю 200 Вт.

Портативна зарядна станція APS321 потужністю 1800 Вт

APS321 – портативна станція середньої потужності з акумулятором на 1229 Вт⋅год, для повного його заряджання знадобиться менш ніж дві години. Пристрій важить 22 кг, його номінальна потужність становить 1800 Вт, пікова потужність – до 3000 Вт, а термін служби розрахований на 3000 циклів заряджання. Зарядна станція APS321 має 2 вихідні порти змінного струму, 2 порти USB-A, 2 порти USB-A для швидкого заряджання, 2 порти Type-C, порт для підключення до автомобіля та 2 порти 5521 для постійного струму. Підтримуються сонячні панелі потужністю 400 Вт.

Портативна зарядна станція APS331 потужністю 3000 Вт (з додатковим акумулятором)

APS331 на 3000 Вт – це потужна портативна станція вагою 34 кг. Нижню частину її корпусу обладнано коліщатками. Система має квадратний літій-залізо-фосфатний акумулятор місткістю 2560 Вт⋅год, що повністю заряджається менш ніж за 2 години. Вона також підтримує технологію розширення акумулятора: до станції можна під’єднати до 6 додаткових акумуляторів, щоб збільшити її загальну місткість до 17,5 кВт⋅год. Пристрій забезпечує номінальну потужність 3000 Вт, пікову потужність 5000 Вт та ресурс батареї в 4000 циклів заряджання. В новинці передбачено 3 порти змінного струму, 2 роз’єми USB-A, 2 роз’єми USB-A для швидкого заряджання, 2 роз’єми Type-C, порт для підключення до автомобіля, 2 роз’єми 5521 для постійного струму та роз’єм типу Anderson. Зарядний пристрій має 2 роз’єми для підключення до фотовольтаїчної системи із сонячними батареями потужністю 400 Вт.

Акумулятор APS300 потужністю 2,5 кВт⋅год

APS300 – це додатковий акумулятор місткістю 2,5 кВт⋅год, який можна встановити на портативну зарядну станцію APS331 на 3000 Вт. Одночасно дозволяється підключати не більше ніж 6 блоків живлення, що разом збільшать місткість системи до 17,5 кВт⋅год. З урахуванням того, що середньостатистичне господарство споживає від 750 до 1000 Вт на годину, цього може вистачити для живлення будинку протягом доби чи навіть довшого часу.

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Портативні сонячні панелі з можливістю складання

Портативні й складані сонячні панелі з нової лінійки Acer є водонепроникними, мають ступінь захисту IP67 і оснащені регульованою підставкою. Складані батареї виготовлені з монокристалічного кремнію, вони забезпечують коефіцієнт перетворення до 23 %. У максимально сприятливих умовах модель ASP330 потужністю 400 Вт може виробляти 1,6 кВт енергії щодня. Сонячна батарея важить 19,3 кг і в розкладеному вигляді має розміри 2890×958 мм. Максимальне значення робочого струму панелі становить 11,6 А, а максимальне значення робочої напруги – 36 В.

Сонячна батарея ASP320 середнього розміру з потужністю 200 Вт у розкладеному вигляді має розміри 1895х775 мм та вагу 11,25 кг. При цьому показники максимального робочого струму й напруги сягають 11 А і 20 В відповідно.

Сонячна батарея ASP310 потужністю 100 Вт, яка виробляє близько 300–600 Вт⋅год енергії на день, важить 6,6 кг і має розмір 1683х554 мм у розкладеному вигляді. Її максимальний робочий струм становить 6,1 А, а максимальна робоча напруга – 18 В.

Всі зазначені новинки надійдуть в продаж в березні 2024 року з наступними цінами:

Зарядна станція Acer ASP311 ─ €699

Зарядна станція Acer ASP321 ─ €1399

Зарядна станція Acer ASP331 ─ €2199

Додатковий акумулятор Acer APS300 на 2,5 кВт⋅год ─ €1699

Сонячна батарея Acer ASP310 на 100 Вт ─ €229

Сонячна батарея Acer ASP320 на 200 Вт ─ €449

Сонячна батарея Acer ASP330 на 400 Вт ─ €849

Терміни надходження у продаж в Україні будуть анонсовані згодом.