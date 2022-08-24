Acer презентувала Chromebook Vero 514 — першу модель з нової лінійки “екологічних” ноутбуків на Chrome OS

Компанія Acer продовжує займатися розробкою ноутбуків, при створенні яких особлива увага приділяється турботі про довкілля. Нещодавно тайванський технологічний гігант анонсував випуск Chromebook Vero 514 – дебютного ноутбука з лінійки Vero на Chrome OS.

Як і аналоги з Windows, 14-дюймовий портативний лептоп створений з використанням екологічно чистих матеріалів. Так, приблизно 30 відсотків корпусу Vero 514 зроблено з переробленого пластику, а для клавіш і динаміків цей показник досягає 50%. Крім того, панель дисплея на 99% придатна для вторинної переробки.

Конструкція ноутбука передбачає простоту ремонту, апгрейду та подальшої утилізації, а стандартні гвинти дозволяють швидко отримати доступ до пам’яті та сховища.

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Тепер щодо “начинки”. Попри просту оболонку, Acer Chromebook Vero 514 не заощаджує на характеристиках. Дисплей з діагоналлю 14 дюймів та роздільною здатністю Full HD (1920 × 1080 пікселів) покритий склом Gorilla Glass. В той час, як модель Windows може показувати лише 66 відсотків гами sRGB, в Chromebook Acer обіцяє 100-відсоткове покриття sRGB.

Ноутбук буде оснащений процесором Intel 12-го покоління з графікою Iris Xe. Об’єм оперативної пам’яті становитиме до 16 Гбайт, місткість SSD-накопичувача – до 256 Гбайт. А підтримка швидкої зарядки дозволить зарядити лептоп до 50% всього за 30 хвилин.

Постачання Chromebook Vero 514 до США розпочнуться у жовтні за ціною від 500 доларів США. Через місяць він стане доступним і в Європі — за 599 євро. Це, звичайно, дорожче, ніж найдоступніші Chromebook, але Acer явно робить ставку на те, що їхні гаджети приносять мінімальну шкоду довкіллю.

Та Acer не забуває і про геймерські моделі, які навряд чи можна назвати екологічними та ергономічними. Нещодавно ми робили огляд на Acer Nitro 5 — 17-дюймового геймерського ноутбука за 105 тис. грн.

Джерело: Engadget