Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera — новинка для cтворення тривимірного контенту та 3D-відеодзвінків

Компанія Acer представила нову стереокамеру SpatialLabs Eyes Stereo Camera для тих, хто хоче робити 3D-фотографії та відео. Камеру можна використовувати не лише для запису 3D-контенту, але й для прямих 3D-трансляцій на YouTube та інших платформах, а також для здійснення 3D-відеодзвінків у Teams, Zoom і Google Meet. Компанія називає камеру кишеньковою — з розмірами 102 x 66 x 23 мм.

Камера має роздільну здатність 8 МП на кожний об’єктив. У неї навіть є вбудоване дзеркало для селфі зі стійкою до повітря оболонкою. Також є електронної стабілізації зображення (EIS), автоматичне та сенсорне фокусування. Досвідчені фотографи можуть налаштовувати параметри в ручному режимі, зокрема ISO камери, баланс білого та швидкість затвора.

Функція 3D-трансляції камери в прямому ефірі буде активовано у версії 3.0 програвача Acer SpatialLabs Player, а 3D-відеоконференції з високою роздільною здатністю стануть можливими через віджет відеодзвінків SpatialLabs. Він буде сумісний з діапазоном пристроїв SpatialLabs від Acer, включаючи ноутбуки з 3D-екраном без окулярів. Можна також переглядати 3D-контент, знятий пристроєм, на гарнітурах AR або VR або 3D-проєкторах інших компаній.

Стереокамера Acer SpatialLabs Eyes буде доступна в третьому кварталі 2024 року за ціною від $549 або €549 у США та Європі відповідно.

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Джерело: Engadged

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