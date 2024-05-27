Американець хоче спуститися до «Титаніка» після катастрофи «Титана» від OceanGate — каже, що це безпечно

Щоб довести безпечність подорожей до «Титаніка» після катастрофи батискафа «Титан» компанії OceanGate минулого року, інвестор у нерухомість зі штату Огайо планує спустити до затонулого лайнера підводний апарат для двох осіб.

Ларрі Коннор сказав The Wall Street Journal: «Я хочу показати людям у всьому світі, що хоча океан надзвичайно потужний, він може бути чудовим, приємним і справді змінювати життя, якщо ви підете до цього правильно».

Коннор співпрацює з Патріком Лахі, співзасновником та генеральним директором виробника підводних човнів Triton Submarines. Підприємці прагнуть показати, що таку експедицію можна проводити неодноразово та безпечно. У аварії апарату «Титан» червні минулого року п’ять осіб, разом з CEO OceanGate Стоктоном Рашем.

Коннор зателефонував до Лахі вже за кілька днів після катастрофи та сказав: «Знаєте, що нам потрібно зробити, це побудувати підводний човен, яка зможе неодноразово й безпечно занурюватися та показати світові, що ви, хлопці, може це зробити».

Ларрі Коннор, котрий раніше відвідував Маріанську западину, найглибшу океанічну западину на Землі, сказав, що вони планують здійснити подорож на двомісному судні під назвою Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Число 4000 означає глибину в метрах, якої він може досягнути. Він не повідомляє, коли відбудеться занурення.

Лахі був одним із багатьох діячів галузі, які критикували OceanGate до та після катастрофи, він звинувачував компанію у недотриманні правил безпеки. Після аварії він називав підхід Раша до переконання людей до занурення «досить хижацьким». Інші представники галузі та компанії також висловлювали свою стурбованість.

Катастрофа «Титана» викликала занепокоєння у промисловості, деякі експерти закликали галузь переглянути підхід до перевезення людей у ​​таке небезпечне місце. Але Патрік Лахі вважає, що проблеми OceanGate не характерні для всієї галузі: перевірені підводні апарати вважаються дуже безпечними через багато випробувань, які вони проходять. Роб МакКаллум, колишній консультант OceanGate, який попереджав Раша про небезпеку, погодився з цією оцінкою.

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