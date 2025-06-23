Новини Military Tech 23.06.2025 о 20:38 comment views icon

Аналог «Іскандер‑М»: Україна вперше застосувала балістичну ракету «Сапсан» та розпочала серійне виробництво

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Андрій Русанов

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Аналог «Іскандер‑М»: Україна вперше застосувала балістичну ракету «Сапсан» та розпочала серійне виробництво

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак розповів журналістам українську балістичну «Сапсан», порівняну з російською «Іскандер‑М».

В інтерв’ю The Times Єрмак заявив, що Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан». Щобільше, ракету вперше застосували в бою минулого місяця. Тоді вона уразила російську військову ціль на відстані 300 км.

Балістична ракета малої дальності «Сапсан» несе на борту 480 кг вибухівки та рухається зі швидкістю понад 5 Маха (понад 6000 км/год). Це ставить її в один ряд з ракетами «Іскандер‑М», які розвивають до 6 Маха. Дальність ураження ракети засекречена, але видання стверджує, що вона може сягати 500 км. Журналісти запитали, чи зможе «Сапсан» уразити москву:

«Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо неодноразово здивувати наших ворогів. […] Ми точно вміємо дивувати світ. Це непогана звичка. Краще, щоб ви щось бачили, а не щоб я про це казав. Залишмо це як є», — відповів Андрій Єрмак.

Також керівник ОП розповів про значення операції «Павутина». Він підкреслив, що це був не поодинокий випадок, і що «кожен росіянин повинен відчути, що таке постійна небезпека». Єрмак ще раз підтвердив бажання України придбати пакет американської зброї, насамперед ракети ППО.

Раніше ITC.ua розповідав про історію створення ракет «Сапсан», з багатьма технічними рішеннями, програмами розробок та їхнім скасуванням. Балістичні ракети — один з ключових видів озброєння в російсько-українській війні, росіяни завдали Україні багато шкоди своїми «Іскандерами». «Сапсан» — не єдина подібна українська розробка, раніше ми писали про ракети «Нептун», «Грім-2», «Тайфун-4» та інші.

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