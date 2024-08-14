Англійська Прем’єр-ліга замінить систему VAR на iPhone 14 у новому сезоні

Футбольний Чемпіонат Англії у новому сезоні відмовиться від суперечливої системи VAR Offside на користь десятка iPhone.
Нову систему відеоасистента арбітра під умовною назвою «Dragon» розробила Genius Sports і її дочірня компанія Second Spectrum, відома співпрацею щодо відеовідстеження з NBA. Система базуватиметься на десятках iPhone 14, які зніматимуть відео з високою частотою кадрів під різними кутами, а спеціальне програмне забезпечення машинного інтелекту його аналізуватиме.
- У 1883 році у футболі запровадили правило офсайду, яке, здається, лише збільшило кількість суперечливих моментів під час матчу. Іноді, навіть із десятком камер важко розібратись, чи був гравець у положенні поза грою, тож до суддівства почали залучати більш просунуті системи — перші, напівавтоматичні, запрацювали на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року та Євро-2024. Вони використовували до 15 камер і датчик усередині м’яча, щоб відстежувати кілька десятків точок тіла кожного гравця, але ідеально фіксувати моменти так і не змогли.
За словами Genius, їхня нова система «Dragon» початково використовуватиме принаймні 28 камер iPhone 14 і новіших на кожному стадіоні Прем’єр-ліги, які потенційно зможуть постійно відстежувати від 7000 до 10 000 точок тіла гравців.
Смартфони розмістять в індивідуальних водонепроникних футлярах з вентиляторами, під’єднаними до джерела живлення. Команда розробила кріплення, які вміщують до чотирьох iPhone разом.
Dragon зможе транслювати до 200 кадрів на секунду, однак початково зніматиме з меншою швидкістю, а надалі автоматично виявлятиме важливі події, що стануться за секунди, і тимчасово збільшуватиме частоту кадрів на певних камерах.
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Джерело: Wired
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