Ця камера з частотою 40 000 FPS вирішила фінал забігу на 100 метрів на Олімпійських іграх

Камера для фотофінішу Omega, яка знімає зі швидкістю 40 000 кадрів на секунду, допомогла американському легкоатлету Ноа Лайлзу здобути олімпійське золото в фіналі забігу на дистанції 100 метрів. Його конкурент, Кішан Томпсон з Ямайки, спізнився всього на п’ять тисячних часток секунди.

Ще 30 секунд після фінішу розгублені спортсмени споглядали на екран, аж доки судді не переглянули зображення, зняті камерою Omega.

Omega виступала офіційним хронометристом Олімпійських ігор протягом десятиліть, і цього року представила нову камеру, яка робить у чотири рази більше знімків за секунду (40 000 FPS), ніж попередня система, й до того ж має вищу роздільну здатність.

This edit of the Men’s 100 meter final in progress Absolutely incredible, the gap from Lyles (1st) to Seville (8th) was just 0.12 seconds 📹 Hector Vivas via Getty Images pic.twitter.com/IcaThSDj74 — Spellbinding Odyssey (@SpellOdyssey) August 5, 2024

І Лайлз, і Томпсон подолали 100 метрів за 9,78 секунди — на знімку червоні лінії показують, чия частина тіла «показалась» першою на фініші:

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Камера називається Omega Scan ‘O’ Vision Ultimate і є значно модернізованою версією камери Scan ‘O’ Vision Myria на 10 000 FPS.

Загалом компанія привезла на Олімпійські ігри 350 тонн спорядження, включаючи 200 км кабелю та 550 хронометрів (55 з них призначені для легкої атлетики — більше, ніж для будь-яких інших подій). Окрім камер високої чіткості Omega використовує моделі штучного інтелекту для відстеження спортсменів та обладнання в режимі реального часу, надаючи детальні показники продуктивності в різних видах спорту.

Джерело: PetaPixel

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