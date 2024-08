Ця камера з частотою 40 000 FPS вирішила фінал забігу на 100 метрів на Олімпійських іграх

Камера для фотофінішу Omega, яка знімає зі швидкістю 40 000 кадрів на секунду, допомогла американському легкоатлету Ноа Лайлзу здобути олімпійське золото в фіналі забігу на дистанції 100 метрів. Його конкурент, Кішан Томпсон з Ямайки, спізнився всього на п’ять тисячних часток секунди.

Ще 30 секунд після фінішу розгублені спортсмени споглядали на екран, аж доки судді не переглянули зображення, зняті камерою Omega.

Omega виступала офіційним хронометристом Олімпійських ігор протягом десятиліть, і цього року представила нову камеру, яка робить у чотири рази більше знімків за секунду (40 000 FPS), ніж попередня система, й до того ж має вищу роздільну здатність.

This edit of the Men's 100 meter final in progress

Absolutely incredible, the gap from Lyles (1st) to Seville (8th) was just 0.12 seconds

