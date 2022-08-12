Англійській мові в Україні — особливий статус [Ініціатива Мінкульту]

Міністерство культури та інформаційної політики України (Мінкульт) працює над законодавчою ініціативою з метою надання англійській мові в Україні особливого статусу. Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв, передає LB.ua.

Урядовець аргументував, що наразі тільки в одному законі про освіту є посилання на ст. 10 Конституції та англійську мову як мову міжнародного спілкування, тому була створена міжвідомча робоча група з підготовки нового комплексного проєкту закону. Ініціатива покликана допомогти українському суспільству опанувати англійську мову та стати «повноцінними суб’єктами взаємовідносин на усіх світових ринках.

Зараз Україна займає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською мовою, тоді як реальні показники, за словами урядовця, ще гірші. І трансформація статусу англійської мови має розв’язати цю проблему.

«Це стратегічний курс України до членства в ЄС. У проєкті закону передбачається урегулювання використання англійської мови в окремих публічних сферах суспільного життя. У першу чергу, це стосується міжнародних комунікацій. Проєкт є певною декларацією, яка буде фіксувати позицію держави стосовно англійської мови та бачення, що додатково необхідно буде зробити в окремих планах та програмах» із опису ініціативи

Водночас заступник міністра наголосив, що жодне з положень проєкту закону про статус англійської мови не буде та не може тлумачитися як таке, що направлене на звуження використання української мови.

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Наразі проєкт перебуває на ранній стадії — фактично є тільки ідея. Як саме вплине надання англійській мові особливого статусу та які сфери життя це зачепить, наразі можна лише здогадуватися. Можна пригадати, що свого часу МОН збиралося зробити знання англійської обов’язковою умовою для вступу до ВНЗ до 2023 року, та припустити, що саме в такий спосіб зростатиме роль англійської мови після надання їй особливого статусу — її включать у шкільну програму як другу іноземну та просуватимуть шляхом викладання окремих програм на вибір в університетах.