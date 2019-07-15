Министерство образования и науки Украины хочет сделать знание английского обязательным условием для поступления в ВУЗы до 2023 года





Министерство образования и науки Украины (МОН) утвердило Концепцию развития английского языка в университетах. Как нетрудно догадаться, документ нацелен на повышения уровня владения английским языком. Он закрепляет несколько целей, которые планируется достичь к 2023 году.

Главная цель — до 2023 года сделать обязательным условием поступления на бакалавриат знание английского уровня на среднем уровне B1 (Intermediate). Это предполагает, что все абитуриенты вне зависимости от специальности при поступлении будут сдавать еще один обязательный экзамен для установления уровня владения языком — «скрининговый» тест по английскому языку.

Станет он частью ВНО или этот будет отдельный стандартизированный тест, в министерстве пока не определились. Важно подчеркнуть, что провал на экзамене по английскому не будет лишать право поступления в университет по обычном процедуре, но обязывает к началу учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) пройти специальный так называемый языковый интенсив, чтобы подтянуть свои знания до уровня В1. Очевидно, что под этим термином подразумеваются курсы, но что они будут из себя представлять, пока можно только гадать. К слову, параллельно с интенсивами, которые можно будет проходить в том числе дистанционно, планируется запуск бесплатных онлайн-курсов для самостоятельного изучения учащимися и студентами английского языка.

Также концепция предусматривает, что студенты бакалавриата должны знать английский на уровне не ниже В+, а магистры и доктора философии — на уровне В2.

Наконец, часть профильных дисциплин в рамках инициативы хотят сделать англоязычными. То есть, да лекции по некоторым предметам также будут вестись на английском языке.

Как отмечалось выше, конечной целью инициативы является общее повышения знания английского.

Представляя концепцию в рамках недавнего рабочего визита на Тернопольщину, министр образования Лилия Гриневич отметила, что в рейтинге 32 неанглоязычных стран Европы Украина по уровню английского находится почти в самом конце — на 28 месте. В МОН хотят это исправить.

Полный текст документа желающие найдут на сайте МОН по ссылке внизу.

Источник: МОН (прямая ссылка на документ)