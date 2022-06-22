Анонсовано специфікацію PCIe 7.0 зі швидкістю передачі даних до 128 ГТ/с

Під час проведення конференції PCI-SIG Developers Conference 2022 організація PCI-SIG відсвяткувала своє 30-річчя та оголосила про чергову еволюцію технології PCIe – специфікацію PCIe 7.0. Як очікується, майбутня специфікація через 3 роки дозволить збільшити швидкість передачі даних, підвищивши показник до 128 ГТ/с. Фінальна специфікація PCIe 7.0 має бути випущена для учасників у 2025 році.

Технічні робочі групи PCI-SIG розроблятимуть специфікацію PCIe 7.0 з такими функціональними цілями:

Швидкість передачі даних до 128 ГТ/с. Для конфігурацій з 16 ліній дуплексна швидкість становитиме до 512 ГБ/с.

Використання амплітудно-імпульсної модуляції PAM4.

Зосередженість на параметрах каналу та охоплення.

Прагнення досягти цілей у сферах низької затримки та високої надійності.

Підвищення енергоефективності.

Підтримка зворотної сумісності з усіма попередніми поколіннями технології PCIe.

Як очікується, новий стандарт PCIe 7.0 знайде своє застосування у широкому переліку рішень, включаючи програми та ринки з інтенсивним використанням даних. Йдеться про 800-гігабітний Ethernet, програми штучного інтелекту та машинного навчання, високопродуктивні обчислення, квантові обчислення, гіпермасштабні центри обробки даних та хмарні технології.

Джерело: videocardz