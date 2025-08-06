Новини Технології 06.08.2025 comment views icon

Анонсовано специфікацію PCIe 8.0: до 1 ТБ/с у режимі x16

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Андрій Русанов

Редактор новин

Анонсовано специфікацію PCIe 8.0: до 1 ТБ/с у режимі x16

Організація PCI-SIG оголосила, що специфікація PCI Express (PCIe) 8.0 подвоїть швидкість передачі даних PCIe 7.0.

У пресрелізі йдеться, що після випуску специфікації PCIe 7.0 цього року, PCI-SIG оголошує подвоєння швидкості передавання даних у PCIe 8.0 до 256 ГТ/с. Організація наголошує на важливості збільшення швидкості для роботи штучного інтелекту.

Оголошено специфікацію PCIe 8.0: до 1 ТБ/с у режимі x16

«Оскільки штучний інтелект та інші програми, що потребують інтенсивної обробки даних, продовжують швидко масштабуватися, попит на технологію PCIe буде стабільним у довгостроковій перспективі завдяки її високій пропускній здатності, масштабованості та енергоефективності. Мережі центрів обробки даних вже готуються до впровадження технології PCIe 6.0 і виявляють великий інтерес до специфікації PCIe 7.0. Впровадження специфікації PCIe 8.0 додатково гарантує, що вимоги галузі до пропускної здатності будуть підтримуватися і в майбутньому», — зазначив Ріс Хайден, головний аналітик ABI Research, якого цитує пресреліз.

Розробка специфікації PCI Express 8.0 відповідатиме наступним цільовим показникам:

  • Забезпечення швидкості передачі даних 256,0 ГТ/с та до 1 ТБ/с у двонапрямному режимі x16
  • Розгляд нової технології роз’ємів
  • Підтвердження досягнення цільових показників затримки та FEC
  • Забезпечення цільових показників надійності
  • Збереження зворотної сумісності з попередніми поколіннями технології PCIe
  • Розробка вдосконалень протоколів для покращення пропускної здатності
  • Пошук методів зменшення споживання енергії

Оголошено специфікацію PCIe 8.0: до 1 ТБ/с у режимі x16

Вихід технології PCIe 8.0 запланований до 2028 року. З огляду на наявність у споживацьких пристроях лише PCIe 5.0 та неспішним початком впровадження PCIe 6.0 у серверах, користувачі не скоро побачать пристрої специфікації 8.0, яка ще тільки розробляється.

Джерело: TechPowerUp

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