PCI-SIG поділилася специфікацією PCIe 7.0 — швидкість до 512 ГБ/с, реліз у 2025 році. Кабелі PCIe 5.0 та PCIe 6.0 з’являться вже цього року

Під час щорічної конференції для розробників у Санта-Кларі організація PCI Special Interest Group (PCI-SIG) представила щорічний звіт про стан екосистеми PCIe та подальші плани. Розробку специфікації PCI Express 6.0 було завершено минулого року, а цього разу учасники дізналися про статус роботи над PCIe 7.0 та про зусилля щодо впровадження PCIe 6.0.

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Стандарт PCIe 7.0, який готується до випуску у 2025 році, знову подвоїть пропускну здатність для пристроїв PCIe – до 32 ГБ/с для однієї лінії у повнодуплексному двонапрямному режимі, а у слоті x16 – до 512 ГБ/с.

Чорновий випуск представленої на конференції специфікації має номер 0.3. Документація виходить із вузького кола розробки та готова до наступного кроку – поширення серед членів групи. Дані презентації мало відрізняються від представлених раніше – у ній вказані ті самі значення та терміни.

Сенс цього етапу – у закінченні принципової розробки технічних засобів реалізації більш швидкого підключення. PCIe 7.0 підтримує кодування PAM4+FLIT, як і його попередник. Заощаджені зусилля на розробку фізичного рівня прискорять створення логічної складової. PCI-SIG оцінила терміни розробки як нормальні та підтвердила її закінчення у 2025 році, з розгортанням до 2027. Раніше створення нових стандартів PCIe до моменту релізу також займало по три роки (з огляду на його старт у 2022 році).

Попри думку про PCIe як про внутрішню шину, стандарт передбачає використання кабелів. PCI-SIG передбачає зростання попиту на кабельне підключення в серверах та інших високопродуктивних пристроях через обмеження каналу друкованих плат та зростання фонового шуму. Організація розробляє дві специфікації кабелів (внутрішні та зовнішні) для PCIe 5.0 та PCIe 6.0 – очікується, що вони будуть готові до четвертого кварталу цього року. Внутрішні кабелі будуть використовуватися для підключення пристроїв до інших компонентів системи, зовнішні з’єднуватимуть окремі пристрої між собою.

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Джерело: AnandTech