Новини Пристрої 06.08.2025 comment views icon

AMD готує сокет AM6 з підтримкою PCIe 6 та DDR6: контактів більше, але розмір той самий

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

AMD готує сокет AM6 з підтримкою PCIe 6 та DDR6: контактів більше, але розмір той самий
Ескіз з патенту сокет AM6 / AMD, Bits and Chips

AM^Попри значне збільшення контактів на процесорному роз’ємі AMD AM6, на нього, ймовірно, вдасться встановити кулер від AM5.

Італійський сайт Bits and Chips, посилаючись на патенти AMD, поділився інформацією щодо майбутнього процесорного роз’єму. Попри збільшення кількості контактів, розмір сокета може залишитися майже тим самим, що й у попередніх процесорів. За даними сайту, загальна кількість контактів перевищить 2100 — на 22% більше, ніж в AM5. Ймовірно, сокет буде подібним за розміром та компонуванням до актуального, що також свідчить про те, що AMD не відходить від свого дизайну LGA.

Сайт стверджує, що щільність контактів буде вищою, ніж в AM5, а сокет призначений для архітектури Zen 7. Очікується, що запуск AM6 буде пов’язаний з доступністю пам’яті DDR6, яку підтримуватиме ця платформа. Також AM6 стане першою платформою AMD з підтримкою PCIe 6.0.

Для AM5 компанії AMD довелося розробити абсолютно новий корпус процесора, зберігаючи при цьому ті ж розміри 40×40 мм. Незвичайна форма інтегрованого теплорозподільника (IHS) дозволила уникнутині, втрати простору для логічних компонентів під радіатором.

AMD готує сокет AM6 з підтримкою PCIe 6 та DDR6: контактів більше, але розмір той самий
Патент США 20250149428

Наразі AMD зобов’язалася підтримувати сокет AM5 після 2025 року, майже напевно, що він підтримуватиме майбутні процесори Zen 6. Однак зараз тривають обговорення щодо оновлення специфікацій пам’яті DDR5, яке може вимагати перегляду материнських плат. Попередній сокет AM4 підтримується компанією вже 10 років, процесори для нього вийшли й у 2025 році.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU (повний список + дати виходу)
Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding
Стартап відкрито продає конфіденційні дані громадян за $50
«Зоряні війни»: Lucasfilm показала перші кадри серіалів Maul – Shadow Lord та «Асока»
Хвіст павича приховує лазер, — дослідження
Відомий художник Такасі Муракамі випустить колекцію NFT Flowers Revised
Виживання на Місяці по-китайські: вода, паливо та кисень лише з грунту та сонячного світла
Гамма-лазер зможе точково знищувати ракові клітини або досліджувати структуру Всесвіту
Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів
Microsoft на зльоті до $4 трлн: стрімке зростання капіталізації на тлі звільнень та впровадження ШІ
Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь
Фестиваль фризів від китайської Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers отримала лише 21% схвальних відгуків у Steam
Ютубер охолодив AMD Threadripper Pro 9995WX радіатором BMW M4 та вентиляторами Toyota Highlander
Google «засвітив» всю лінійку Pixel 10
Творець Valve Гейб Ньюелл про еру ШІ як технологічний перехід: «Є багато людей, які досягли успіху просто тому, що були першими»
Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт
Екс-працівник Bandai Namco вкрав настільки багато грошей, що довелось скоротити зарплати босам
Перші кадри Sci-Fi серіалу Pluribus від творця «Пуститися берега». Реліз — 7 листопада на Apple TV+
Почались зйомки спінофу «Одного разу в Голлівуді» — перші фото з Бредом Піттом у «Пригодах Кліффа Бута»
Як в Half-Life та старих іграх: «розмита» клавіатура Higround нагадає минуле
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати