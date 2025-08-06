AMD готує сокет AM6 з підтримкою PCIe 6 та DDR6: контактів більше, але розмір той самий

Ескіз з патенту сокет AM6 / AMD, Bits and Chips

AM^Попри значне збільшення контактів на процесорному роз’ємі AMD AM6, на нього, ймовірно, вдасться встановити кулер від AM5.

Італійський сайт Bits and Chips, посилаючись на патенти AMD, поділився інформацією щодо майбутнього процесорного роз’єму. Попри збільшення кількості контактів, розмір сокета може залишитися майже тим самим, що й у попередніх процесорів. За даними сайту, загальна кількість контактів перевищить 2100 — на 22% більше, ніж в AM5. Ймовірно, сокет буде подібним за розміром та компонуванням до актуального, що також свідчить про те, що AMD не відходить від свого дизайну LGA.

Сайт стверджує, що щільність контактів буде вищою, ніж в AM5, а сокет призначений для архітектури Zen 7. Очікується, що запуск AM6 буде пов’язаний з доступністю пам’яті DDR6, яку підтримуватиме ця платформа. Також AM6 стане першою платформою AMD з підтримкою PCIe 6.0.

Для AM5 компанії AMD довелося розробити абсолютно новий корпус процесора, зберігаючи при цьому ті ж розміри 40×40 мм. Незвичайна форма інтегрованого теплорозподільника (IHS) дозволила уникнутині, втрати простору для логічних компонентів під радіатором.

Наразі AMD зобов’язалася підтримувати сокет AM5 після 2025 року, майже напевно, що він підтримуватиме майбутні процесори Zen 6. Однак зараз тривають обговорення щодо оновлення специфікацій пам’яті DDR5, яке може вимагати перегляду материнських плат. Попередній сокет AM4 підтримується компанією вже 10 років, процесори для нього вийшли й у 2025 році.