Анонсовано фільм-кросовер «Трансформерів» та «Джи Ай Джо» — прем’єра у 2025 або 2026 році

Розкриваючи сцену в кінці фільму «Трансформери: Час Звіроботів», компанія Paramount офіційно підтвердила на CinemaCon 2024, що фільм-кросовер «Трансформерів» та «Джи Ай Джо» (G.I. Joe) вийде в прокат у 2025 або 2026 році.

Про фільм відомо мало, але підтверджено, що Стівен Спілберг виступить виконавчим продюсером проєкту, а Лоренцо ді Бонавентура, Марк Ваградян, Майкл Бей, Том ДеСанто та Дон Мерфі будуть продюсерами.

У фіналі «Часу Звіроботів» Ноа проходить співбесіду з таємничим агентом у виконанні Майкла Келлі, який вручає йому візитну картку з логотипом G.I. Joe. Завдяки досвіду Ноа, його завербували до відомої, але надсекретної військової організації.

Цей кросовер тизерили протягом багатьох років, а Бонавентура називав його можливим ще у 2014 році. Об’єднання Трансформерів та G.I. Joe ще ніколи не траплялося в анімаційних або звичайних фільмах. У коміксах були кросовери, починаючи з «G.I. Joe та Трансформерів» 1986 року. Цей фільм, найімовірніше, стане наступною частиною франшизи «Трансформери» після «Часу Звіроботів».

Також на презентації Paramount на CinemaCon був вперше показаний (за зачиненими дверима) анімаційний фільм. Він показав молодих Оптимуса Прайма та Мегатрона як скромних роботів, які ще навіть не вміють трансформуватися. Щоб здобути цю здатність, вони мають відправитися у подорож на поверхню. Також Бамблбі та Мегатрон підіймаються на поверхню поїздом постачання, а Еліта працює над пошуком Матриці лідерства.

У фільмі «Трансформери Один», який вийде на екрани 14 вересня 2024 року, головні ролі виконали Кріс Гемсворт (Оптимус Прайм/Оріон Пакс), Брайан Тайрі Генрі (Мегатрон/D-16), Кіган-Майкл Кі (Бамблбі/B-127), Скарлетт Йоханссон (Еліта), Стів Бушемі, Лоренс Фішберн та Джон Гемм.

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Джерело: IGN