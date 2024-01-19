Ara: History Untold вийде восени 2024 року. Вибір гравця стане важливим фактором геймплея

Під час проведення заходу Xbox Developer_Direct було розкрито додаткову інформацію про майбутню стратегічну гру для ПК Ara: History Untold. Розробник Oxide Games та видавець Microsoft планують випустити гру у Steam, а також у PC Game Pass. Реліз заплановано на осінь 2024 року.

Розробники також розповіли, що вибір гравця в Ara: History Untold стане важливим фактором в ігровому процесі:

«Вибір гравця дійсно важливий при виборі переходу до наступної епохи (наприклад, бронзовий вік). Коли це станеться, вам буде надано вибір: просуватися вперед, отримуючи доступ до нових та потужних технологій, або продовжити працювати в нинішній епосі, нарощуючи свої фундаментальні знання. Тягар вашого вибору має значення, тому що як тільки ви просунетеся вперед, ви відмовитеся від доступу до будь-якої технології «останнього покоління» попередньої епохи, що може обмежити майбутні можливості досліджень»

Хоча багато членів команди Oxide Games раніше працювали у Firaxis і над серією Civilization, у Ara: History Untold вони побачили можливість випробувати деякі нові особливості ігрового процесу, які не були реалізовані під час роботи над відомою стратегічною серією. Це включає введення системи крафту, яка, серед іншого, дасть гравцям додаткові переваги при дослідженні та оновленні своїх юнітів.

Додатково офіційний канал Ara: History Untold на YouTube опублікував новий щоденник розробників гри. Директор з дизайну Oxide Games Мішель Менар поділилася деякою інформацією про стратегічні ігри 4X минулого та про те, що Ara – новий крок уперед у цьому жанрі.

Джерело: neowin