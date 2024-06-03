Новини Новини 03.06.2024 о 12:54 comment views icon
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Architect + DevOps: з’явилися топ-найми в IT за травень

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Ігор Шелудченко

Автор новин

За місяць середні зарплати в топ-наймах збільшились. Але вакансій було дві — Architect та DevOps.

В березні був один найм на $12 тис.,  і 3 найми по $7. Зараз — 3 вакансії по $8 тис.

Ось найбільш помітні вакансій місяця:

  1. CTO / VP / Solution Architect, Україна – $10k Деталі вакансії
  2. Lead/Architect/Senior DevOps Engineer, Польща – $9k Деталі вакансії
  3. Architect, Україна – $9k Деталі вакансії
  4. Head of FE / Lead / Architect, Україна – $8.4k Деталі вакансії
  5. Cloud Solutions Architect, DevOps Architect, Consultant, DevOps, Польща – $8k Деталі вакансії
  6. Team Lead DevOps, Німеччина – $8k Деталі вакансії

Цього місяця половина вакансій не з України, але тенденція нестабільна. В березні з топ-7 — топ-5 найми в Україні.

Ще місяць тому ситуація була прямо протилежна: більшість топ-наймів — кандидати, які знаходяться за кордоном. Найбільшим в лютому на Djinni став найм Head of Data / Lead / Data Architect на зарплату в майже $9 тис.


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