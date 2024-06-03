Architect + DevOps: з’явилися топ-найми в IT за травень

За місяць середні зарплати в топ-наймах збільшились. Але вакансій було дві — Architect та DevOps.

В березні був один найм на $12 тис., і 3 найми по $7. Зараз — 3 вакансії по $8 тис.

Ось найбільш помітні вакансій місяця:

Цього місяця половина вакансій не з України, але тенденція нестабільна. В березні з топ-7 — топ-5 найми в Україні.

Ще місяць тому ситуація була прямо протилежна: більшість топ-наймів — кандидати, які знаходяться за кордоном. Найбільшим в лютому на Djinni став найм Head of Data / Lead / Data Architect на зарплату в майже $9 тис.