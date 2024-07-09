Новий дім людства? Телескоп Джеймса Вебба виявив потенційно придатну для життя планету

Дослідники, аналізуючи дані телескопа Джеймса Вебба, визначили, що екзопланета LHS 1140 b може бути крижаним водним світом. Цікаво, що вона потенційно здатна підтримувати атмосферу, схожу на земну, і навіть життя.

Планета, яку раніше вважали міні-Нептуном, розташована приблизно за 48 світлових років від Землі. Вона обертається навколо червоного карлика в зоні, придатній для життя. Нові дані телескопа Джеймса Вебба (JWST) свідчать, що LHS 1140 b — це, імовірніше, кам’яниста або льодяна «супер-Земля», багата на воду. Це робить її ще кращим кандидатом для пошуку позаземного життя, ніж вважали раніше.

Раян МакДональд, науковий співробітник NASA, зазначив: «Уперше ми побачили натяк на атмосферу на кам’янистій або багатій на лід екзопланеті в зоні, придатній для життя. Виявлення атмосфер на малих, кам’янистих світах — головна мета JWST, але ці сигнали набагато складніше побачити, ніж атмосфери гігантських планет».

LHS 1140 b, відкрита у 2017 році, має масу, що перевищує земну в шість разів. Вона вже зацікавила вчених через близькість до Сонячної системи. Останні знахідки лише посилюють ажіотаж.

«З усіх відомих на сьогодні екзопланет з помірним кліматом, LHS 1140 b цілком може бути нашим найкращим шансом одного дня непрямо підтвердити наявність рідкої води на поверхні чужого світу за межами нашої Сонячної системи», — заявив головний автор дослідження і докторант Монреальського університету Шарль Кадьє. «Це стало б важливою віхою у пошуку потенційно придатних для життя екзопланет».

Хоча ще зарано робити остаточні висновки, спостереження вказують, що від 10 до 20 відсотків маси планети може складатися з води. Це означає, що вона може бути величезною сніжкою або грудкою льоду з підповерхневим океаном. Аналіз дослідників також припускає, що її атмосфера може бути багатою на азот. У такому випадку на поверхні екзопланети міг би існувати океан діаметром 4000 кілометрів із температурою води приблизно 20 °C.

МакДональд додає: «Хоча нам потрібно більше спостережень JWST для підтвердження атмосфери, багатої на азот, і пошуку інших газів, це дуже багатонадійний початок».

Варто зазначити, що LHS 1140 b не єдина у своїх захопливих характеристиках. Є також ряд інших екзопланет у придатній для життя зоні, які приваблюють вчених. Найочевиднішими, мабуть, є сім планет системи TRAPPIST-1, планетарний ряд, який виглядає дуже схожим на структуру нашої Сонячної системи.

Онлайн-курс "Ефективні презентації в PowerPoint" від Laba. Навчіться доносити ідеї через актуальні візуалізації.Курс зі створення презентацій, які додивлятися до кінця.Будь то sales offer, чи pitch deck. Дізнатись більше

Джерело: Space.com, Futurism.com