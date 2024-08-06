Аромат влади: учені відтворили парфуми Юлія Цезаря і планують їх продавати

Дослідники з Асоціації ароматичної культури та туризму реконструювали парфуми «Telinum», якими користувався Юлій Цезар, на основі історичних даних та археологічних знахідок.

Дослідження проводили під керівництвом доцента Ченкера Атіли з археологічного факультету Університету Сівас Джумхурієт у Туречинні. До проєкту долучилися парфумери з Мілана та дизайнерка ароматів Біхтер Тюркан Ергюль.

Римляни віддавали перевагу простим парфумерним формулам. Найпопулярнішим ароматом був родіум, який виготовляли з трояндової олії та… поту гладіаторів. Останній цінували не менше, ніж кров бійців, і використовували навіть у скульптурі та живописі.

Однак імператорський аромат мав бути особливим. Вищі чиновники, генерали, жерці та багатії замовляли унікальні парфуми в провідних майстрів або імпортували екзотичні пахощі з усього світу.

Новостворений аромат «Telinum» містить давні складники: цитрусові, уд та амбру. Парфумери додали до композиції іриси та ладанник — рідкісні та дорогі інгредієнти античних часів.

Асоціація ароматичної культури та туризму повідомляє, що Цезар під час військових походів відвідав майже всю Європу, Анатолію, Грецію, острови Егейського моря та Єгипет. Парфуми та косметика мали значний попит у Середземномор’ї.

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Громадськість завжди цікавилася стилем життя та зовнішнім виглядом знаменитого полководця і диктатора. Люди прагнули дізнатися, чим пахне Цезар, які інгредієнти входять до складу його парфумів та хто їх виготовляє.

Відтворений аромат «Telinum» надійде в продаж у жовтні, одночасно в Туреччині, Франції та Італії.

Джерело: Arkeonews