Ралі на колісницях: археологи виявили арену для перегонів з часів стародавньої Іспанії

Археологи виявили залишки арени для перегонів на колісницях та інші невідомі раніше структури в римському місті Ірунья-Велея на півночі Іспанії за допомогою технології лідар.

Дослідники з ARKIKUS ARKIKUS — це технологічна стартап-компанія, що базується в Країні Басків, Іспанія, і спеціалізується на створенні віртуальних реконструкцій історичних об'єктів. за підтримки Провінційної ради Алави та уряду Країни Басків виявили римський цирк, використовуючи комбінацію аерофотозйомки, лазерного сканування та зондування (LiDAR) і знімків із дронів. Цей комплексний підхід дав змогу археологам скласти мапу топографії та виявити приховані рукотворні особливості ландшафту. Лідар працює шляхом випромінювання лазерних імпульсів із повітря і вимірювання їхнього відбиття, що дає змогу створити детальне зображення поверхні місцевості.

Нова аерокарта розкрила кілька структур на території площею 251 гектар. Найвражаючою знахідкою став римський цирк — арена завдовжки 280 метрів і шириною 72 метри, яка вміщувала 5000 глядачів. Інші відомі цирки в цьому регіоні розташовані в Тарраконі (сучасна Таррагона) та Калагуррісі (сучасна Калаорра). На відміну від цих місць, цирк в Ірунья-Велея залишився відносно незайманим сучасним будівництвом, зберігши своє первісне планування.

Перегони на колісницях були популярною розвагою в Стародавньому Римі. Навколо цього виду спорту сформувалася ціла індустрія. Ентузіасти, як і сучасні спортивні фанати, підтримували улюблені стайні та візників, подорожуючи здалеку, щоб вболівати за них.

Окрім арени, лідар виявив вулиці з аркадами, житлові квартали, місця для богослужінь і споруди для міської санітарії й водопостачання. Заступниця Департаменту культури та спорту Іспанії Ана дель Валь (Ana del Val) прокоментувала:

«Це відкриття надзвичайно важливе й ще раз підтверджує, що Ірунья-Велея — велике стародавнє місто з величезним потенціалом для археологічних та історичних досліджень».

Дослідники сподіваються, що ця знахідка приверне належну увагу до Ірунья-Велея. Вони наголошують на необхідності захистити, вивчити та оцінити це місце, що може створити багатство для всього регіону.

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Джерело: Livescience.com, Archaeologymag