Зоряні секрети фараонів: у Єгипті знайшли гігантську обсерваторію віком 2600 років

Археологи виявили першу й найбільшу астрономічну обсерваторію 6 століття до н.е. в храмі Буто на археологічному об’єкті Тель-ель-Фараїн у єгипетській провінції Кафр-еш-Шейх.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту повідомило про відкриття на своїй сторінці в соціальних мережах. Обсерваторію збудували із цегли-сирцю для спостереження за рухом сонця та зірок. Ця знахідка свідчить про глибокі астрономічні знання стародавніх єгиптян.

Мохамед Ісмаїл Халед, генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту (SCA), підкреслив важливість відкриття:

«Воно демонструє передові астрономічні знання стародавніх єгиптян, зокрема їхню здатність визначати сонячний календар та важливі релігійні й сільськогосподарські дати».

Айман Ашмаві, керівник сектору єгипетських старожитностей у Вищій раді старожитностей, розповів про структуру обсерваторії. За його словами, будівля займає площу приблизно 850 квадратних метрів. До її складу входять вхід, орієнтований на схід, центральна колонна зала у формі літери «L» та масивна висока стіна із цегли-сирцю з нахилом усередину, що нагадує архітектурний стиль входів до єгипетських храмів.

Серед ключових знахідок — рідкісний похилий кам’яний пристрій, відомий як тіньовий годинник. Він складається з ряду прямих вапнякових плит завдовжки 4,80 метра. Зверху розташовувалися п’ять плоских блоків із вапняку — два горизонтальні та три вертикальні. Ці плити, ймовірно, мали похилі лінії, які використовували для вимірювання тіні та кута сонця, що давало змогу відстежувати рух сонця впродовж дня.

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Археологи також виявили камінь, закріплений на підлозі круглої камери всередині обсерваторії, та два додаткових круглих камені для вимірювання нахилу сонця. Крім того, знайдено статую 26-ї династії 26-та династія (664-525 рр. до н.е.), також відома як Саїська династія, — остання корінна єгипетська династія, що правила об'єднаним Єгиптом. Цей період характеризувався економічним і культурним відродженням, активною зовнішньою політикою та спробами відновити велич Стародавнього Єгипту. Династія завершилася із завоюванням Єгипту Перською імперією у 525 році до н.е., вимірювальний інструмент меркет (merkhet), різні релігійні предмети та кераміку, пов’язану з повсякденним життям і ритуалами.

Джерело: Arkeonews