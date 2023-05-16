ASUS запустила в Україні офіційний інтернет-магазин

ASUS повідомила про початок роботи в Україні офіційного інтернет-магазину продукції компанії. В магазині представлені товари, які були офіційно ввезені на територію України, та які супроводжуються фірмовою гарантією й послугами післяпродажної підтримки.

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На сьогодні у магазині доступний асортимент ноутбуків ASUS, орієнтованих на різні категорії споживачів. Це ультрапортативні ноутбуки преміумкласу серії Zenbook, робочі станції ProArt Studiobook, універсальні пристрої лінійки Vivobook, ігрові ноутбуки серії ROG та бізнес-ноутбуки ExpertBook. З часом асортимент доступних в магазині товарів буде розширюватися. Покупці можуть розраховувати на технічну консультацію щодо вибору моделі ноутбука з оптимальним співвідношенням ціна/функціональність і відповідними технічними характеристиками для задоволення своїх вимог.

Інтернет-магазин ASUS обслуговує покупців із будь-яких куточків України, за винятком тимчасово окупованих територій. Доставлення товарів здійснюється за допомогою послуг «Нової пошти» протягом 1–3 днів залежно від регіону.