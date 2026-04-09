Matt Smith / Foundry

ASUS днями назвала точну ціну на Zenbook A16 з топовим процесором Snapdragon X2 Elite Extreme, 48 ГБ ОЗП й SSD на 1 ТБ. Однак наступного дня одразу підняла вартість.





Спочатку компанія оголосила ціну у $1600, що робило цей ноутбук дешевшим за MacBook Pro від Apple. Однак невдовзі після публікації низки оглядів провідних технологічних видань, в ASUS подумали, що привернули достатньо уваги до свого нового продукту, тож можна підняти ціну до $1700.

This is BAD for our Snapdragon X2E conclusion. Best Buy & ASUS issued the wrong prices. They’re going 🔼 by a LOT 🫠 Zenbook A16: $1,600 ▶️ $1,700 Zenbook A14: $1,150 ▶️ $1,350 Zenbook S16: $1,600 ▶️ $1,900 Zenbook S14: $1,900 ▶️ $2,000 Zenbook 14: $1,000 ▶️ $1,350 — Hardware Canucks (@hardwarecanucks) April 7, 2026





На думку широкого кола аналітиків та оглядачів, це дуже близько до обману. Чимало YouTube-техноблогерів висловили захоплення процесорами Snapdragon X2 Elite Extreme та Snapdragon X2 Elite в Zenbook A16 та Zenbook A14, однак раптове підвищення ціни неодмінно викличе невдоволення в багатьох та попсує початковий вау-ефект.

Аналогічні зміни відбулись й з іншими пристроями ASUS. Зокрема, Zenbook A14 зі стандартним процесором Snapdragon X2 Elite, 16 ГБ ОЗП й SSD на 512 ГБ подорожчав одразу на $200 з $1150 до $1350. Деякі оглядачі, як от Hardware Canucks зазначили, що робили огляд на Zenbook A16, виходячи з ціни у $1600.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Це псує репутацію не тільки ASUS, а й Qualcomm. Наразі невідомо, яка з компаній є винуватцем раптового підвищення цін. Навіть за здорожчання на $100 ASUS Zenbook A16 залишається привабливим варіантом порівняно з конкурентами, який пропонує потужні характеристики у своєму ціновому сегменті.

А от Zenbook A14 за $1350 втрачає сенс. Тут або дочекатись його подешевшання, або доплатити та віддати перевагу MacBook Pro з процесорами M5 Pro й M5 Max. Різниця в ціні відчутна, оскільки на Amazon “яблучні” ноутбуки продаються за ціною від $2049, однак це також включає якісніший продукт.

Джерело: wccftech