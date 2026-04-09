Новини Пристрої 09.04.2026 comment views icon

ASUS назвала "точні" ціни на Zenbook й одразу їх підвищила

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Matt Smith / Foundry

ASUS днями назвала точну ціну на Zenbook A16 з  топовим процесором  Snapdragon X2 Elite Extreme, 48 ГБ ОЗП й SSD на 1 ТБ. Однак наступного дня одразу підняла вартість. 


Спочатку компанія оголосила ціну у $1600, що робило цей ноутбук дешевшим за MacBook Pro від Apple. Однак невдовзі після публікації низки оглядів провідних технологічних видань, в ASUS подумали, що привернули достатньо уваги до свого нового продукту, тож можна підняти ціну до $1700.


На думку широкого кола аналітиків та оглядачів, це дуже близько до обману. Чимало YouTube-техноблогерів висловили захоплення процесорами Snapdragon X2 Elite Extreme та Snapdragon X2 Elite в Zenbook A16 та Zenbook A14, однак раптове підвищення ціни неодмінно викличе невдоволення в багатьох та попсує початковий вау-ефект.

Аналогічні зміни відбулись й з іншими пристроями ASUS. Зокрема, Zenbook A14 зі стандартним процесором Snapdragon X2 Elite, 16 ГБ ОЗП й SSD на 512 ГБ подорожчав одразу на $200 з $1150 до $1350. Деякі оглядачі, як от Hardware Canucks зазначили, що робили огляд на Zenbook A16, виходячи з ціни у $1600. 

Це псує репутацію не тільки ASUS, а й Qualcomm. Наразі невідомо, яка з компаній є винуватцем раптового підвищення цін. Навіть за здорожчання на $100 ASUS Zenbook A16 залишається привабливим варіантом порівняно з конкурентами, який пропонує потужні характеристики у своєму ціновому сегменті.

А от Zenbook A14 за $1350 втрачає сенс. Тут або дочекатись його подешевшання, або доплатити та віддати перевагу MacBook Pro з процесорами M5 Pro й M5 Max. Різниця в ціні відчутна, оскільки на Amazon “яблучні” ноутбуки продаються за ціною від $2049, однак це також включає якісніший продукт.

Спецпроєкти
Раніше ми писали, що ASUS отримала хвилю скарг на пошкоджені дорогі OLED-монітори через погане пакування. ASUS після двох ремонтів ноутбука ROG Strix G15 Advantage Edition відмовила його власнику у третьому ремонті за гарантією, попросивши за це $377.

Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати