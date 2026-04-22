banner
Новини Пристрої 22.04.2026

ASUS Pad: злиті рендери розкрили планшет із 12,2-дюймовим OLED-екраном і 144 Гц

Видання Android Headlines опублікувало злиті промо-зображення та часткові характеристики планшета ASUS Pad. За даними витоку, пристрій отримає 12,2-дюймовий двошаровий OLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц.

Відповідно до злитих даних, товщина планшета складе 6,5 мм, вага — 523 г. Батарея ємністю 9000 мАг підтримуватиме швидке заряджання, однак конкретна потужність у матеріалі не вказана. Зі звуку — стереодинаміки та підтримка Dolby Atmos.

На рендерах видно рівні тонкі рамки навколо екрана, металевий корпус із трохи заокругленими торцями та плаский тильний панель. Ззаду розміщений один модуль камери зі спалахом у кутовому острівці — без претензій на мультикамерну систему.

Разом із пристроєм злили зображення офіційного чохла. Він прозорий і має складний стенд на тильній стороні у стилі орігамі — конструкція дозволяє фіксувати планшет у кількох положеннях для перегляду відео або роботи за столом.

Процесор, обсяг оперативної пам’яті, ціна та дата виходу у витоці відсутні. Тобто ключові параметри, які визначать реальну конкурентоспроможність пристрою, поки невідомі.

Контекст тут важливий: Samsung у лінійці Galaxy Tab S11 відмовилася від моделі Plus, залишивши між базовим Tab S11 і Tab S11 Ultra помітний цінову прогалину. ASUS Pad із 12,2-дюймовим екраном за розміром якраз потрапляє в цей проміжок — і, схоже, компанія це врахувала.

ASUS давно не випускала помітних Android-планшетів. Останні роки ніша преміальних Android-планшетів фактично ділилася між Samsung і Xiaomi. Якщо ASUS Pad вийде з конкурентною ціною та актуальним процесором, він може стати першим серйозним претендентом на цю аудиторію за кілька років.

Джерело: Android Authority

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати