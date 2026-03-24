24.03.2026

ASUS готується рекордно підвищити ціни на власні ПК

ASUS готується до одного з найзначніших підвищень цін на власні ПК через дефіцит DRAM.


Після початку кризи пам’яті виробники стримували зростання цін на власну продукцію, переважно покладаючись на запаси. Однак такі компанії як ASUS та Acer не мають іншого вибору, окрім як підвищувати ціни для компенсації витрат на комплектуючі.

У звіті UDN зазначається, що ASUS планує підвищити ціни на ПК на 30%. Підвищення переважно буде обмежене ринком Тайваню, однак вплине на вартість продукції компанії в інших регіонах. 

Звіт також вказує, що виробники ПК переживають доволі важкі часи з погляду збереження ланцюжків поставок, оскільки негативний вплив на прибутковість чинить не тільки дефіцит пам’яті, а й зростання цін на SSD, а також дефіцит процесорів та відеокарт. Виробники опиняються у складній ситуації, намагаючись забезпечити стабільне постачання на споживчі ринки.


Враховуючи те, як розвивається ситуація, бюджетний сегмент ПК може взагалі зникнути протягом найближчих років. Наразі підвищення цін залишається єдиною дієвою стратегією для того, щоб втриматись на ринку.

Водночас ASUS, Acer, Dell та інші виробники розвинули свою діяльність та почали випускати сервери на замовлення для забезпечення власної частки на ринку ШІ. Виробники закликають споживачів купувати ПК якомога швидше, вважаючи, що це єдиний спосіб пом’якшити майбутню хвилю підвищення цін.

Раніше ми писали, що ігрові ПК подорожчають на 15-30%. Аналітики також спрогнозували терміни стабілізації цін на ринку пам’яті.

HP: пам’ять вже становить 35% собівартості ПК — удвічі більше, ніж торік

Популярні новини

arrow left
arrow right
Забудьте про RTX 50 Super: Nvidia попереджає про дефіцит ігрових відеокарт та високі ціни
Інженер знайшов баг у ПЗ китайської маски для сну: він дозволяв "атакувати" інших власників електроімпульсами
Snapdragon 8 Elite Gen 6: інсайдер розкрив характеристики майбутніх процесорів
Не жартуйте з рідким металом: витік повністю вивів з ладу RTX 5070 Ti
Маркетинг RAM-апокаліпсису: V-Color випустить комплект з одним модулем DDR5 та RGB-підсвіткою замість другого
Криза, казали вони: Samsung Mobile переходить на китайські OLED-панелі заради економії
Nokia лишила німців без драйверів на ноутбуки Acer та Asus: VPN не допомагає
Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями
Оновлення BIOS не допомогло: процесори Ryzen виходять з ладу на материнських платах ASRock
Після смерті не наслухаєшся: Spotify продає Bluetooth-колонку у вигляді поховальної урни
Смартфони Xiaomi 17 офіційно запустять 28 лютого: яких оновлень чекати?
Intel офіційно підтвердила існування Arc Pro B70
Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6
Samsung випустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "шкірі", з батареєю 6000 мА·год та камерою 50 Мп
NVIDIA повертає на ринок RTX 3060
Особливість AMD RDNA 5 дозволить подвоїти продуктивність
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Ціни на твердотілі накопичувачі SanDisk в магазинах Apple злетіли на 200%
Samsung відмовилась від кремній-вуглецевої батареї на 20 000 мА·год: Що пішло не так?
Штучний інтелект почав сам купувати пам'ять DDR5 в онлайн-магазинах: швидше за людей
HyperOS 3 "зламала" тисячі смартфонів Xiaomi: їх блокують через неофіційні прошивки
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
