ASUS готується рекордно підвищити ціни на власні ПК

ASUS готується до одного з найзначніших підвищень цін на власні ПК через дефіцит DRAM.





Після початку кризи пам’яті виробники стримували зростання цін на власну продукцію, переважно покладаючись на запаси. Однак такі компанії як ASUS та Acer не мають іншого вибору, окрім як підвищувати ціни для компенсації витрат на комплектуючі.

У звіті UDN зазначається, що ASUS планує підвищити ціни на ПК на 30%. Підвищення переважно буде обмежене ринком Тайваню, однак вплине на вартість продукції компанії в інших регіонах.

Звіт також вказує, що виробники ПК переживають доволі важкі часи з погляду збереження ланцюжків поставок, оскільки негативний вплив на прибутковість чинить не тільки дефіцит пам’яті, а й зростання цін на SSD, а також дефіцит процесорів та відеокарт. Виробники опиняються у складній ситуації, намагаючись забезпечити стабільне постачання на споживчі ринки.





Враховуючи те, як розвивається ситуація, бюджетний сегмент ПК може взагалі зникнути протягом найближчих років. Наразі підвищення цін залишається єдиною дієвою стратегією для того, щоб втриматись на ринку.

Водночас ASUS, Acer, Dell та інші виробники розвинули свою діяльність та почали випускати сервери на замовлення для забезпечення власної частки на ринку ШІ. Виробники закликають споживачів купувати ПК якомога швидше, вважаючи, що це єдиний спосіб пом’якшити майбутню хвилю підвищення цін.

Раніше ми писали, що ігрові ПК подорожчають на 15-30%. Аналітики також спрогнозували терміни стабілізації цін на ринку пам’яті.

Джерело: wccftech