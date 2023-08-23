Новини Ігри 23.08.2023 о 12:31

Atari анонсувала ретроконсоль 2600+ — старі картриджі підтримуються

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Юрій Орос

Автор новин

Atari анонсувала ретроконсоль Atari 2600+ — сучасне відтворення приставки 1977 року, в масштабі 80% та з виходом HDMI.

Atari анонсувала ретроконсоль 2600+ — старі картриджі підтримуються

Atari 2600+ постачатиметься з картриджем на 10 ігор, серед яких Adventure та Missile Command. Цікавою особливістю ретроконсолі стане можливість відтворювати старі картриджі — не лише від 2600, а й від Atari 7800.

Також підтримуватимуться оригінальні джойстики й пади. У комплекті з Atari 2600+ йде джойстик CX40+, відтворений у тому ж розмірі, що й оригінальний.

Крім візуальної схожості та підтримки старих аксесуарів, Atari 2600+ матиме порти HDMI та USB-C на задній панелі, на додачу до двох послідовних портів.

Atari анонсувала ретроконсоль 2600+ — старі картриджі підтримуютьсяAtari анонсувала ретроконсоль 2600+ — старі картриджі підтримуютьсяAtari анонсувала ретроконсоль 2600+ — старі картриджі підтримуютьсяAtari анонсувала ретроконсоль 2600+ — старі картриджі підтримуютьсяAtari анонсувала ретроконсоль 2600+ — старі картриджі підтримуютьсяAtari анонсувала ретроконсоль 2600+ — старі картриджі підтримуються

Atari 2600+ почне продаватися по всьому світу 17 листопада 2023 року за ціною $129.99 (€119.99 / £99.99).

Огляд артбука «Ігрові консолі 2.0: Історія у фотографіях від Atari до Xbox»

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Atari анонсувала ретроконсоль 2600+ — старі картриджі підтримуються
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