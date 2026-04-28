28.04.2026

Atari купила студію Implicit Conversions: хто портував Mortal Kombat і Fear Effect на сучасні консолі

Atari придбала Implicit Conversions: емуляція PS1-PS3 і нові проєкти в розробці / Game Rant
Atari придбала Implicit Conversions: емуляція PS1-PS3 і нові проєкти в розробці / Game Rant

23 квітня студія Implicit Conversions оголосила про входження до складу Atari. Компанію заснували у 2019 році Робін Лавалле і Джейк Стайн — вона спеціалізується на портуванні старих ігор на сучасні платформи за допомогою власного рушія Syrup Engine.


Syrup Engine підтримує ігри рівня 8 і 16-біт, але головний напрям Implicit Conversions — тайтли епохи PlayStation. Нещодавно студія спільно з Limited Run Games випустила порти Fear Effect, Fear Effect 2, Fighting Force і Fighting Force 2 для PS5, Nintendo Switch і PC.

Крім того, Implicit Conversions тісно співпрацювала з Digital Eclipse над двома великими колекціями: Mortal Kombat: Legacy Kollection і Rayman 30th Anniversary Edition. Обидва проєкти включали PS1-версії класичних ігор, і саме ця частина роботи лягла на плечі Implicit Conversions.

У офіційному анонсі голова відділу операцій Білл Літшауер описав співпрацю з Digital Eclipse і Atari як відчуття “знайдених давно втрачених двоюрідних братів” — усі поділяють однаковий підхід до класичних ігор: збереження оригіналу, додавання історичного контексту і якісна реалізація. Конкретні майбутні проєкти не названі, але прес-реліз підтверджує, що “нові ігри вже в розробці”.


Щодо незалежності: на пряме запитання про вплив Atari на вибір проєктів студія відповіла, що стосунки будуть “дуже колаборативними” і вона розраховує зберегти значну свободу у виборі напряму. Основним фокусом залишиться емуляція PS1, PS2 і PS3.

Atari поступово будує кластер студій навколо теми збереження і ремастерингу ретро-ігор. До неї вже входять Nightdive Studios — автори ремастерів System Shock, Quake і Doom 64 — і Digital Eclipse, яка випустила Gold Master Series із такими проєктами як Atari 50 і The Making of Karateka. Implicit Conversions органічно вписується в цей напрям.

Джерело: Game Rant

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
