Aurora X-Plane ─ DARPA фінансує створення революційного літака, що поєднує високу швидкість з вертикальним зльотом та посадкою

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) підписало нову угоду з Aurora Flight Sciences на розробку високошвидкісного літака з вертикальним зльотом та посадкою Aurora X-Plane. Ця угода передбачає проведення першого етапу досліджень у рамках проєкту SPeed and Runway INdependent Technologies (SPRINT) X-Plane Demonstration Project. Дочірня компанія Boeing проводитиме аналіз концептуального проєкту, що включає новітні технології та усталені інженерні концепції.

Мета цього проєкту — спроєктувати, побудувати та підняти в небо X-Plane, щоб продемонструвати технології та інтегровані концепції, необхідні для поєднання високої швидкості літака та незалежності від злітно-посадкової смуги.

За умовами контракту, Aurora розробить демонстраційний зразок X-Plane у конфігурації FIW (fan in wing) з високою підйомною силою та низьким лобовим опором, який матиме корпус із крилом змішаного типу, вбудованими двигунами та «помірною стріловидністю». Конструкція літака з вертикальним польотом буде включати вбудовані підйомні пропелери, пов’язані з двигунами через механічні приводи. Це має збільшити передачу потужності, підвищити надійність та одночасно знизити енергоспоживання.

Літак повинен забезпечити революційні можливості повітряної рухливості, поєднуючи крейсерську швидкість понад 450 вузлів (833,4 км/год) з вертикальним зльотом та посадкою в одній платформі.

Як очікується, перший концепт літака Aurora X-Plane підніметься у небо за 42 місяці.

Джерело: thedebrief, nextbigfuture