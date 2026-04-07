Водневий двигун AEP100 / VCG/CGTN

Китай провів успішні випробування безпілотного вантажного літака з турбогвинтовим двигуном AEP100 мегаватного класу, що працює на водневому паливі.





Випробувальний політ відбувся у суботу, 4 квітня, у місті Чжучжоу в провінції Хунань. Це перше випробування настільки потужного водневого авіаційного двигуна в реальних умовах.

Літак вагою 7,5 тонн за 16 хв випробувального польоту подолав 36 км зі швидкістю близько 220 км/год на висоті близько 300 м. Як зазначають у Китайській корпорації авіаційних двигунів, протягом усього польоту двигун перебував у стабільному стані та справно працював.

Це випробування виводить турбогвинтовий двигун AEP100 з лабораторії у сферу практичного застосування. Наразі, за словами експертів, Китай вже має повний виробничий ланцюг для водневих авіаційних двигунів, включно з виготовленням основних компонентів та системною інтеграцією.





Це також підштовхне розвиток виробництва екологічно чистого водню та інфраструктури для його зберігання, транспортування та заправляння. Фахівці зазначають, що літаки на водневому паливі стають все більш життєздатними у міру подальшого зниження вартості екологічно чистого водню.

У найближчій перспективі технологія літаків з водневими двигунами може знайти застосування для здійснення польотів на малих висотах. Це також включає використання безпілотних літаків для транспортування вантажів та надання логістичних послуг віддаленим регіонам.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У майбутньому технологія може отримати поширення серед більших літаків та навіть пасажирських авіалайнерів. Поступове запровадження дозволить проводити подальші випробування в цьому напрямку та масштабувати технологію.

Джерело: Interesting Engineering