Авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines виконала перший рейс — 7 тонн посилок доставлено з Риги в Жешув

Цього тижня авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній «Нова пошта», виконала свій перший авіарейс з посилками клієнтів.

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Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією «RAF-Avia» на літаку ATR 72 за маршрутом Рига-Жешув-Рига. Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень — щовівторка та щочетверга.

Під час першого перельоту літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів «Нової пошти» із міжнародного аеропорту Риги у польський Жешув. Після цього посилки перевантажили у вантажівки та відправили в Україну.

Нагадаємо, що компанія Supernova Airlines була заснована у 2021 році, а у січні 2023 отримала сертифікат експлуатанта. Попри війну в Україні, Supernova Airlines продовжує проходження всіх процедур, необхідних для виконання регулярних вантажних рейсів в та з ЄС, де на час закриття повітряного простору України базуються літаки авіакомпанії.