Австралія планує побудувати найдовший у світі підводний енергетичний кабель для постачання сонячної енергії до Сінгапуру. Проєкт Australia-Asia Power Link (AAPowerLink) передбачає створення величезної сонячної електростанції в Північній території Австралії та прокладання 4300-кілометрового кабелю по морському дну до Сінгапуру.

Компанія SunCable, яка розробляє цей амбітний проєкт, нещодавно отримала ключове екологічне схвалення від уряду Північної території Австралії. Це дозволяє перейти до наступних етапів розробки та наблизитися до остаточного інвестиційного рішення.

AAPowerLink має стати найбільшим у світі комплексом відновлюваної енергії. Сонячна електростанція площею 12 000 гектарів зможе генерувати до 17–20 гігават (ГВт) пікової потужності. Проєкт забезпечить постачання 4 ГВт зеленої електроенергії споживачам у Дарвіні та 1,75 ГВт клієнтам у Сінгапурі.

За оцінками компанії, проєкт принесе понад $13,5 мільярдів економічної вигоди Північній території Австралії протягом будівництва та перших 35 років експлуатації. Керівник SunCable Australia Кемерон Гарнсворті (Cameron Garnsworthy) зазначає, що це стимулюватиме розвиток зеленої промисловості в регіоні.

AAPowerLink відповідає стратегії австралійського уряду щодо розвитку північних територій та переходу до екологічно чистої енергетики. Проєкт має знизити ціни на електроенергію в регіоні Дарвіна, скоротити викиди парникових газів та створити нову галузь експорту відновлюваної енергії.

Завершення будівництва та початок постачання електроенергії заплановано на початок 2030-х років. Після реалізації AAPowerLink стане найдовшим у світі підводним енергетичним кабелем, що з’єднає два континенти.

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Джерело: Interestingengineering

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