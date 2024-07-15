Енергокриза? Ні, не чули. Відеокарти NVIDIA RTX 5090 і 5060 споживатимуть набагато більше

Калькулятор потужності блоків живлення ПК від виробника Seasonic раптово став дуже цікавим. Онлайн-інструмент отримав як опції розрахунку NVIDIA RTX 5090 та інші нові відеокарти.

Оновлені дані включають TDP майбутніх ігрових карт на архітектурі Blackwell від RTX 5090 до RTX 5050. Звичайно, ці значення можуть бути орієнтовними, але на тлі відсутності інформації дані від великого виробника компонентів є цікавими.

Для наочності TDP RTX 50хх з інструменту потужності Seasonic об’єднані у таблицю з представниками актуального сімейства RTX 40хх. Найбільший приріст TDP виявився у графічних адаптерів RTX 5060. У найкращому випадку це означає, що NVIDIA взяла до уваги скарги на великий розрив у продуктивності та ціні між RTX 4070 і 4060 та підготувала більш потужні RTX 5060, ймовірно, з 12 ГБ VRAM.

Розгортання споживчих відеокарт NVIDIA з архітектурою Blackwell очікується орієнтовно у жовтні, починаючи з карт високого класу RTX 5090 та RTX 5080. Середня RTX 5070 має з’явитися у січні 2025 року, а основна «робоча конячка» для ігор RTX 5060 — у третьому або четвертому кварталі.

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Калькулятор потужності блоків живлення від Seasonic також оновили процесорами Ryzen 9000, зокрема, Ryzen 9 9950X, 9900X, Ryzen 7 9700X і Ryzen 5 9600X. Проте ми вже маємо специфікації та ціни на ці процесори Zen 5 від AMD. Проте характеристики цих чипів в основному вже відомі. Процесори мають з’явитися до кінця цього місяця. Також Seasonic чомусь додала відеокарти AMD Radeon RX 7990 XTX та RX 7500 XT. Вони не були не були випущені та навряд будуть, аж до виходу графічних процесорів AMD RDNA 4.

Що ще відомо про NVIDIA RTX 5090

Офіційної інформації поки що нема, проте витоки дають комплексне уявлення про RTX 5090. Нещодавно стало відомо, що RTX 5090 отримає 448-бітну шину пам’яті (384 у 4090) та частоту графічного процесора на 600 МГц вище попередника — за словами інсайдера, базова частота становитиме «майже 2,9 ГГц». Відеокарта отримає процесор GB202 Blackwell з майже 192 потоковими мультипроцесорами (128 у 4090), що дасть у сумі понад 24 000 ядер (16384 у 4090). Також йдеться про пам’ять 28 ГБ GDDR7 28 Гбіт/с (24 ГБ GDDR6X 21 Гбіт/с у попередниці) з пропускною здатністю 1568 ГБ/с (1008 ГБ/с, відповідно).

Джерела: Seasonic, Tom`s Hardware, VideoCardz

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