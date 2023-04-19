Автори Horizon Forbidden West: Burning Shores розповіли про Сейку – супутницю Елой, з якою у грі можуть виникнути романтичні стосунки

До офіційного виходу доповнення Horizon Forbidden West: Burning Shores компанія Sony випустила нове відео, яке допоможе краще познайомитися з новим компаньйоном головної героїні – дівчиною на ім’я Сейка.

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Сейка – здібний і жорстокий боєць із племені мореплавців, її грає Кайлі Лія Пейдж. На відміну від Елой, у Сейкі сильний зв’язок з оточуючими.

«Найбільша мотивація Сейки – це любов, яку вона відчуває до своєї родини, до свого племені, до людей та світу», – пояснює Пейдж.

Враховуючи, що Елой зазвичай є армією з однієї жінки, буде цікаво подивитися, як складатимуться відносини між цими двома воїнами. Вони в чомусь дуже схожі, а в чомусь сповнені протилежностей.

У недавній публікації у блозі PlayStation провідний сценарист Енні Кітейн натякнула на важливість відносин Елой та Сейки.

«Сейка зовсім не схожа ні на кого, з ким Елой коли-небудь стикалася, і вона відіграє важливу роль у наступному розділі подорожі Елой».

Деякі гравці, які чекали на романтичні стосунки Елой, після цього почали думати, що Сейка може бути тією самою половинкою, з якої у головної героїні може початися роман. Ці припущення отримали підтвердження завдяки короткому відео, в якому демонструється поцілунок Елой та Сейкі – як один з варіантів розвитку подій.

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Джерело: gamesradar