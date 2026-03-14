Жодних DLC для Cyberpunk 2077: у CD Projekt RED спростували обнадійливі чутки

Польська студія CD Projekt Red офіційно спростувала чутки про “секретне” нове DLC для Cyberpunk 2077. Після запитання фаната у соцмережах розробники прямо заявили — нових великих доповнень для гри не планується.





“Наразі у нас немає планів щодо нових DLC для Cyberpunk 2077”, — повідомили в офіційному акаунті гри.

У студії уточнили, що це стосується будь-яких великих розширень — як платних, так і безплатних. Якщо позиція компанії зміниться, про це повідомлять окремо.

Очікування нового контенту виникли не на порожньому місці. Після релізу масштабного оновлення 2.0 та сюжетного доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty гра ще певний час отримувала великі патчі з новими функціями та ігровими механіками. Через це частина гравців припустила, що студія може готувати ще одну експансію.

Крім того, у попередні роки в мережі з’являлися витоки з етапу розробки, де згадувалося можливе доповнення з кодовою назвою Moon. За неофіційною інформацією, воно могло перенести події гри на колонізований Місяць, однак цей проєкт так і не був реалізований.





Чому Phantom Liberty залишилася єдиним великим DLC

Після релізу Phantom Liberty студія фактично завершила створення нового великого контенту для гри. Однією з причин стала зміна технологічної стратегії компанії: CD Projekt Red поступово відмовляється від власного рушія REDengine і переходить на Unreal Engine 5 для майбутніх проєктів.

Через це Phantom Liberty від початку розглядали як головне і єдине велике сюжетне доповнення для Cyberpunk 2077.

Для порівняння, попередня RPG студії — The Witcher 3: Wild Hunt — після релізу у 2015 році отримала два масштабні сюжетні розширення та 16 безплатних DLC. Саме тому частина фанатів очікувала подібної моделі підтримки і для Cyberpunk 2077, але студія зрештою обрала інший підхід.

Подальші перспективи для франшизи Cyberpunk

Попри завершення великих DLC, франшиза продовжить розвиватися. У CD Projekt Red вже працюють над продовженням під кодовою назвою Project Orion — наступною грою у всесвіті Cyberpunk.

Водночас студія паралельно розробляє кілька нових проєктів у франшизі The Witcher, зокрема наступну частину серії. Через це нова гра у всесвіті Cyberpunk, імовірно, з’явиться не раніше другої половини десятиліття.

Після складного запуску у 2020 році Cyberpunk 2077 пережила масштабне перезавантаження: гру суттєво переробили великим оновленням 2.0, випустили сюжетне доповнення Phantom Liberty та десятки патчів. Тепер основні ресурси студії поступово переключаються на нові проєкти.

Джерело: GameRant