Жодних DLC для Cyberpunk 2077: у CD Projekt RED спростували обнадійливі чутки

Софія Шадріна

Більше жодних DLC для Cyberpunk 2077: у CD Project RED підтвердили сумні чутки / GameRant
Польська студія CD Projekt Red офіційно спростувала чутки про “секретне” нове DLC для Cyberpunk 2077. Після запитання фаната у соцмережах розробники прямо заявили — нових великих доповнень для гри не планується.


“Наразі у нас немає планів щодо нових DLC для Cyberpunk 2077”, — повідомили в офіційному акаунті гри.

У студії уточнили, що це стосується будь-яких великих розширень — як платних, так і безплатних. Якщо позиція компанії зміниться, про це повідомлять окремо.

Очікування нового контенту виникли не на порожньому місці. Після релізу масштабного оновлення 2.0 та сюжетного доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty гра ще певний час отримувала великі патчі з новими функціями та ігровими механіками. Через це частина гравців припустила, що студія може готувати ще одну експансію.

Крім того, у попередні роки в мережі з’являлися витоки з етапу розробки, де згадувалося можливе доповнення з кодовою назвою Moon. За неофіційною інформацією, воно могло перенести події гри на колонізований Місяць, однак цей проєкт так і не був реалізований.


Чому Phantom Liberty залишилася єдиним великим DLC

Після релізу Phantom Liberty студія фактично завершила створення нового великого контенту для гри. Однією з причин стала зміна технологічної стратегії компанії: CD Projekt Red поступово відмовляється від власного рушія REDengine і переходить на Unreal Engine 5 для майбутніх проєктів.

Через це Phantom Liberty від початку розглядали як головне і єдине велике сюжетне доповнення для Cyberpunk 2077.

Для порівняння, попередня RPG студії — The Witcher 3: Wild Hunt — після релізу у 2015 році отримала два масштабні сюжетні розширення та 16 безплатних DLC. Саме тому частина фанатів очікувала подібної моделі підтримки і для Cyberpunk 2077, але студія зрештою обрала інший підхід.

Подальші перспективи для франшизи Cyberpunk

Попри завершення великих DLC, франшиза продовжить розвиватися. У CD Projekt Red вже працюють над продовженням під кодовою назвою Project Orion — наступною грою у всесвіті Cyberpunk.

Водночас студія паралельно розробляє кілька нових проєктів у франшизі The Witcher, зокрема наступну частину серії. Через це нова гра у всесвіті Cyberpunk, імовірно, з’явиться не раніше другої половини десятиліття.

Після складного запуску у 2020 році Cyberpunk 2077 пережила масштабне перезавантаження: гру суттєво переробили великим оновленням 2.0, випустили сюжетне доповнення Phantom Liberty та десятки патчів. Тепер основні ресурси студії поступово переключаються на нові проєкти.

Cyberpunk 2077 з’явиться у Xbox Game Pass, — натякає Microsoft

Джерело: GameRant

Популярні новини

CD Projekt RED видалила платний мод Cyberpunk 2077 для VR
Актор Ґеральта обрав кращий роман у The Witcher 3: Трісс та Єн "пролетіли”
Новий "Відьмак", але не той: CDPR представила гру Reigns The Witcher про смерті Ґеральта з озвучкою Любистка
CDPR показала "розпаковку" ювілейної колекції Cyberpunk 2077: мінімум $150, але без гри
RTX "на максималках"? Mega Geometry з’явиться у The Witcher IV
Cyberpunk 2077 з'явиться у Xbox Game Pass, — натякає Microsoft
DLC DOOM: The Dark Ages настільки велике, що "по суті як сиквел", — директор гри
Microsoft визнає: критична помилка у Windows 11 може заблокувати доступ до диска С:
Міні-ПК за $200: Raspberry Pi 5 отримав NVMe SSD через PCIe
Новий MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple
Ілон Маск визнав "епічний фейл" та кризу з xAI
Розмір має значення: Vivo запатентувала смартфон з дисплеєм, який збільшується у висоту
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
