Батько-аліментник хакнув урядові бази даних, щоб інсценувати власну смерть

Американця засудили до майже семи років ув’язнення за те, що він зламав урядові системи та офіційно оголосив себе померлим, щоб уникнути виплати аліментів.

Міністерство юстиції США оприлюднило деталі справи Джессі Кіпфа, 39-річного чоловіка, якого засудили до 81 місяця ув’язнення за комп’ютерне шахрайство та крадіжку особистих даних. Вирок винесли у вівторок.

У січні 2023 року Кіпф використав облікові дані лікаря для доступу до Системи реєстрації смертей Гаваїв. Там він створив «справу», яка зафіксувала його власну смерть. Зловмисник заповнив форму свідоцтва про смерть штату Гаваї, призначив себе медичним засвідчувачем та підтвердив свою смерть цифровим підписом лікаря. Оскільки документи були оформлені правильно, багато урядових баз даних позначили Кіпфа померлим.

Мотивацією для інсценування смерті стало бажання уникнути виплати аліментів і погашення заборгованості за ними. На суді представили докази, зокрема історію пошуку в інтернеті з ноутбука Кіпфа, де він шукав інформацію про те, як «Видалити аліменти в Каліфорнії для померлого».

Кіпф не обмежився інсценуванням власної смерті. Він викрав інші облікові дані та використав їх для доступу до реєстрів смертей інших штатів, приватних бізнес-мереж, урядових та корпоративних мереж. За твердженням Міністерства юстиції, зловмисник намагався продати доступ до цих мереж потенційним покупцям у даркнеті.

Чоловік визнав свою провину. Після звільнення, яке відбудеться щонайменше через п’ять років і вісім місяців, йому доведеться сплатити понад $195 000. Ця сума покриє як прострочені аліменти, так і витрати на відшкодування збитків, завданих комп’ютерним системам, до яких він отримав доступ.

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За даними New York Times, раніше Кіпфа вже засуджували за володіння фінансовими пристроями, які йому не належали. Крім того, проти нього висунуто звинувачення у використанні викрадених кредитних карток.

Джерело: TheRegister