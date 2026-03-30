Криптошахраї ошукали пенсіонера тричі поспіль: на "інвестиціях", на "гарантіях" і на "поверненні" коштів

Depositphotos

66-річний житель Гонконгу став жертвою багатоетапної криптовалютної афери, внаслідок якої за пів року втратив близько $840 тис. Шахраї послідовно використали багатоступінчасту схему, включно з інвестиційними обіцянками та “поверненням” викрадених коштів.





За даними поліції та CyberDefender, інцидент розпочався у вересні 2025 року, коли чоловік отримав повідомлення у WhatsApp від осіб, які представлялися фахівцями з інвестицій у цифрові активи. Вони переконали його переказати близько $180 тис. та перевести криптовалюту на контрольований ними гаманець. Після цього зв’язок із “консультантом” зник.

Після першої втрати потерпілий спробував відновити кошти і знову став ціллю шахраїв. Інший зловмисник вийшов на зв’язок і запропонував послугу повернення викрадених активів. У якості “гарантійного депозиту” він виманив ще $75 тис., після чого також припинив будь-яку комунікацію.





У січні 2026 року відбулася третя фаза атаки. Черговий псевдоексперт заявив, що може повернути всі попередні втрати, якщо чоловік інвестує додатково. Він переконав потерпілого придбати криптовалюту на суму $585 тис. і переказати її на вказану адресу. Після транзакції зв’язок знову було втрачено.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Загалом за три окремі епізоди втрати склали приблизно 6,6 млн гонконгських доларів, що еквівалентно близько $840 тис. У поліції Гонконгу зазначили, що всі три випадки, ймовірно, є частинами однієї скоординованої схеми, де різні ролі виконували пов’язані між собою групи шахраїв.

Правоохоронці підкреслили, що модель атаки побудована на повторному використанні однієї й тієї ж жертви. Спочатку створюється ілюзія інвестиційного прибутку, далі пропонується “відновлення” втрачених коштів за додаткову оплату, а потім запускається фінальна фаза з великим вкладенням у нібито безпечний актив. У CyberDefender окремо зазначили, що подібні схеми стають дедалі поширенішими на фоні зростання криптовалютних шахрайств у регіоні.

За даними аналітичної компанії Hacken, у 2025 році загальні втрати Web3-сектору досягли близько $3,95 млрд, що відображає масштаб проблеми кіберзлочинності у криптоіндустрії. Поліція наголосила, що характерними ознаками таких атак залишаються обіцянки гарантованого доходу та пропозиції швидкого повернення втрачених інвестицій, які використовуються як інструмент повторного обману вже постраждалих користувачів.

Схожі багатоступеневі схеми фіксуються і в інших юрисдикціях, де шахраї повторно виходять на вже постраждалих інвесторів під виглядом “команд з повернення активів”. Зокрема, у 2024-2025 роках у США та Сінгапурі правоохоронці описували випадки так званих recovery scam, коли жертви після первинної втрати коштів втрачали ще десятки або сотні тисяч доларів, погоджуючись на додаткові “комісії” чи “страхові депозити” для нібито розблокування криптогаманців.

У низці таких справ використовується одна й та сама логіка: спочатку створюється ілюзія прибутку або інвестиційного успіху, після чого запускається другий етап — платне “відновлення”, яке на практиці лише збільшує загальні втрати потерпілих.

Джерело: Reddit