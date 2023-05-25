«Без образ» / No Hard Feelings — новий (дуже дотепний!) трейлер комедії з Дженніфер Лоренс та рейтингом R (17+)

Sony Pictures показала другий повноцінний трейлер «Без образ» / No Hard Feelings — майбутньої комедії з її величністю Катнісс Евердін Дженніфер Лоренс у головній ролі та віковим рейтингом R, тобто для глядачів старше 17 років.

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У новому відео є лише кілька кадрів з попереднього березневого трейлеру, але здебільшого він складається з нових (та надзвичайно потішних) сцен, щедро приправлених ґеґами. Та й Дженніфер Лоренс забагато не буває.

За сюжетом, героїня Лоренс (Медді), водійка Uber, після конфіскації авто залишається без грошей та вирішує будь-що знайти роботу аби не втратити ще й будинок. Вона відгукується на доволі незвичну вакансію: заможні батьки сором’язливого 19-річного Персі (Ендрю Фельдман) пропонують Медді “зустрічатися” з їхнім сином та допомогти тому стати більш розкутим поруч з дівчатами. Проте знайти спільну мову з хлопцем виявляється не так просто.

«Без образ» виходить в український прокат з 22 червня.

Новий (другий) трейлер — поки є лише в оригіналі (англійською). Як тільки з’явиться офіційна українська версія, відразу додамо.