Безпека понад усе: шестиколісний робот перевіряє ненадійні водостоки замість людей

Інженерна компанія Beca з Нової Зеландії розробила шестиколісного робота PIPE-i для інспекції небезпечних водостоків, замінюючи людей у ризикованих умовах.
Розробка PIPE-i тривала рік — із червня 2022 до червня 2023 року. Проєкт розпочався, коли інженерам-конструкторам Beca доручили обстежити серйозно пошкоджений водостік під жвавою автомагістраллю. Не знайшовши відповідних комерційних рішень, вони вирішили створити власного робота.
Корпус прототипу надрукували на 3D-принтері з полікарбонату та вуглецевого волокна. Робот оснащений шістьма окремо підвішеними колесами, чотирма світлодіодними панелями потужністю 850 люменів, поворотною передньою камерою, лідаром і 3D-сканером Leica BLK360. Сканер зберігається в задній частині пристрою під кришкою і підіймається для роботи за потреби.
Наразі PIPE-i керується дистанційно в режимі реального часу з використанням прямої трансляції з камери. Проте робот уже здатний виконувати деякі функції автономно, наприклад, визначати відстань до об’єктів. У майбутній комерційній версії планують використовувати алгоритми штучного інтелекту для підвищення автономності.
Оператори можуть миттєво перевіряти відео з PIPE-i на наявність проблем у водостоках. Крім того, вони мають змогу аналізувати 3D-модель конструкції, створену вбудованим сканером. За потреби робота можна додатково оснастити всенаправленою камерою для зйомки 360-градусного відео.
Важливою перевагою PIPE-i є регульована підвіска. Вона дає змогу підняти корпус для оптимального сканування або опустити його, щоби пробратися під перешкодами.
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Джерело: Newatlas
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